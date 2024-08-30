В пятницу до 13:00 на десяти станциях наблюдений был побит рекорд максимальной температуры воздуха для 30 августа, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая высокая температура воздуха в середине дня составила +30,3 градуса в Добеле, отметка +30 градусов достигнута также в Бауске, Стальгене и Руцаве. Рекорд жары побит также в Айнажи, Лиепае, Мерсрагсе, Павилосте, Скривери и Стэнде, а в Салдусе и Вентспилсе он повторен.

30 августа 1992 года в Дагде температура воздуха поднялась до +31,7 градуса, это рекорд всей страны для этой даты. А рекорд жары предпоследнего дня августа в столице составляет +31,1 градуса в 1938 году.

Как уже сообщалось, в субботу Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт. Ночью в Курземе ожидается дождь, местами пройдут сильные дожди и возможна гроза, в первой половине дня дождевые облака пройдут по центральной части страны, позже они достигнут востока. Максимальная температура воздуха в субботу составит +19.. +22 градуса, до дождя в Латгале и на востоке Видземе воздух еще прогреется до +24.. +28 градусов, прогнозируют синоптики.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !