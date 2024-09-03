Во вторник, 3 сентября, депутаты Комиссии Сейма по образованию, культуре и науки отклонили поправку представителей правительственного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) к Закону "О высших школах", которая предусматривала позволить избирать ректором вуза претендента без знания государственного языка.

Перед вторым чтением спикер Сейма Дайга Миеpиня (СЗК) и депутат Сейма от СЗК Лига Клявиня внесли предложение, что на должность ректора можно избрать гражданина государства-члена Европейского союза, чьи знания языка не соответствуют требованиям, установленным нормативными актами, на срок не более пяти лет. По истечении пятилетнего срока такого человека можно будет повторно избрать ректором, если он получит подтверждение знаний государственного языка в объеме, установленном Кабинетом министров.

Против этой идеи выступил председатель Совета по высшему образованию (AIP) Андрис Тейкманис, который подчеркнул, что ректор является административным руководителем вуза, который должен знать и использовать латышский язык в управлении учебным заведением.

Генеральный секретарь Совета ректоров Янис Бернатс задал вопрос: если такое предложение предлагается для ректора, то почему это условие не может распространяться на другие административные должности, например, на заведующего кафедрой, декана, проректора, директора научного института. Он призвал задуматься о практической стороне вопроса, сомневаясь в возможности управлять государственным учреждением, не зная латышского языка.

Бернатс напомнил, что в Латвии два вуза возглавляли ректоры без знаний латышского языка. Одна из таких вузов - Рижская юридическая высшая школа - нынешним летом изменила эту практику, и на должность ректора вступила гражданка Латвии Лаура Ратниеце, сменившая Джорджа Улриха.

Представитель Юридического бюро Сейма Лилита Вилсоне также подчеркнула, что существует разница между академическим персоналом и лицами, занимающими административные должности. Она напомнила о решении Конституционного суда, в котором указано, что академическая свобода может осуществляться на разных языках и должна уважаться. Однако в отношении административных должностей следует соблюдать латвийские нормативные акты, которые требуют, чтобы претендент на руководящую должность владел латышским языком на установленном уровне.

Было рассмотрено на заседании комиссии и предложения депутата Илзе Индриксоне (Национальное объединение). Эта поправка предусматривает, что в течение двух лет с момента избрания на академическую должность в вузе иностранцы должны подтвердить владение госязыком как минимум на уровень B2. Это предложение вызвало бурные дискуссии. В результате было решено, что в течение двух недель Министерство образования и науки, Президентская канцелярия и Юридическое бюро Сейма должны представить доработанное предложение.

Ко второму чтению поправок к Закону "О высших школах" было подано шесть предложений, из которых сегодня рассмотрели только два.

Законопроект о снижении языковых требований подал президент

Законопроект, снижающие языковые требования к академическому персоналу латвийских вузов, в апреле этого года подал президент Эдгар Ринкевич.

Предложенные президентом поправки фактически устанавливают переходный период - до 1 января 2031 года - в течение которого в академической должности может работать иностранец, у которого владение государственным языком не соответствует объему, установленному нормативными актами.

Предложенные поправки фактически устанавливают переходный период, в течение которого иностранец может выучить латышский язык. Соответственно, в Закон "О государственном языке" и другие законы нужно будет внести изменения, которые делегируют Кабинету министров право устанавливать уровень и степень владения госязыком академическим персоналом спустя шесть лет. Вузы, в свою очередь, должны будут разработать порядок, который поможем привлеченным на работу иностранцам освоить язык.

Сейм до ухода на каникулы утвердил президентский законопроект в первом чтении, теперь рассматриваются поправки ко второму чтению.

"Один из факторов, которые влияет на международную открытость высшего образования и науки Латвии - установленные в нормативных актах требования к академическому персоналу, в том числе требования о владении государственным языком. В ряде значимых исследований указано, что в отдельных случаях имеющиеся строгие требования могут создавать препятствия для международной конкурентоспособности высшего образования и науки Латвии. Действующее сейчас регулирование также допускает возможность высшим школам привлекать преподавательские силы, которые не владеют государственным языком на установленными нормативными актами уровнем и степенью. Это оставляет слишком много возможностей для противоречивых интерпретаций, которые могут ненадлежащим образом защищать государственный язык как ценность. Следует отметить, что высшим школам в своей деятельности нужно развивать науку, искусство и латышский язык. Эти задачи не являются взаимоисключающими, а взаимодополняющими и инклюзивными", - говорится в письме президента Президиуму Сейма.

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