"Заморозка" размера вознаграждения членов советов и правлений государственных обществ капитала коснется в первую очередь тех госкомпаний, которые фактически не конкурируют на рынке и на 80% финансируются из госбюджета, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник, 3 сентября, президент заявил, что в течение семи-десяти дней подаст в Сейм законопроект, предусматривающий "заморозку" зарплат членов советов и правлений госпредприятий.

Комментируя в среду это решение, Ринкевич подчеркнул, что законопроект еще находится в стадии разработки и согласования, идут консультации с Государственной канцелярией. По словам президента, важно, чтобы его законопроект не дублировал решение правительства о том, что зарплатный фонд в госсекторе не может возрасти в 2025 году более чем на 2,6%.

По словам президента, ограничения на рост зарплат коснутся в первую очередь членов правлений и советов тех госкомпаний, которые не конкурируют на рынке и на 80% финансируются из госбюджета.

Ринкевич отметил, что решение о "заморозке" зарплат станет временным и будет отменено с улучшением экономической ситуации, призвав "принимать во внимание реальность". В том числе то, что на фоне обсуждения заморозки зарплат членам правлений и советов госпредприятий, идет дискуссия о поддержке онкобольных и зарплатах учителей.

"Окончательное решение здесь будет ни за президентом и ни за правительством, как многие думают, а за Сеймом. Если Сейм согласится с этим поправками - это будет. Если Сейм не прислушается - то иначе. Тогда Сейму придется объяснять, почему у нас такие условия, что одни равнее других", - сказал президент.

Ринкевич также отметил, что, возможно, нужна дискуссия о том, следует ли Латвийскому общественному медиа (LSM), которое будет создана на базе объединения Латвийского радио и Латвийского телевидения, быть государственным обществом капитала или же следует рассмотреть опыт Эстонии и учредить nodibinājums (наиболее близкий перевод с латышского - фонд). Законодательство определяет nodibinājums как фонд, представляющий "совокупность имущества, выделяемую для достижения поставленной учредителем цели, не имеющую коммерческого характера".

Напомним, что дискуссия о непомерно высоких заработках членов правлений и советов госпредприятия началась тогда, когда стало известно, что председатель правления LSM будет получать более 10 тысяч евро, а члены правления - более 9 тысяч евро. Это выше чем у президента страны. Не может быть так, чтобы кто-то в государственном управлении получал больше, чем президент, сказал, в свою очередь, в интервью агентству LЕТА новый директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

В то же время президент Эдгар Ринкевич в контексте о ситуации с правлением LSM, подчеркивал, что нужно думать в целом об эффективности управления госкомпаниями с созданной системой советов и правлений.

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