После встречи с министром сообщения Каспарсом Бришкенсом ("Прогрессивные") о ситуации с авиакомпанией "airBaltic" депутаты оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) решили обратиться в прокуратуру.

Как заявил ОС, последние решения правительства в отношении "airBaltic" вызвали серьезную обеспокоенность по поводу возврата сотен миллионов евро налогоплательщиков, соблюдения принципов хорошего управления и будущего компании.

Как сообщил журналистам после встречи с министром председатель парламентской фракции ОС Эдгарс Таварс, фракция получила от министра ряд ответов на важные вопросы.

"Мы получили информацию о том, что вначале в Кабинет министров была подана версия, которая не предусматривала столь резкого уменьшения капитала компании и возможную потерю денег налогоплательщиков", - сказал Таварс, добавив, что после согласования с другими министерствами было принято другое решение.

"У нас обязательно будут вопросы к премьер-министру", - подчеркнул он.

В ходе встречи представители ОС не получили четкого ответа на вопрос о том, будут ли и в каком объеме возвращены вложенные налогоплательщиками в "airBaltic" средства. Как указал Таварс, на это необходимо обратить внимание генерального прокурора.

На вопрос о том, планирует ли ОС требовать отставки министра сообщения, Таварс ответил, что "сегодня вопрос не в отставке, а в деньгах налогоплательщиков".

Не получив ответов о возврате средств, ОС обратится в прокуратуру для проверки законности решений по уменьшению капитала авиакомпании. Также ОС готовит проект, чтобы приостановить выполнение постановления правительства до получения четких ответов о судьбе вложенных в компанию средств.

Как сообщалось, 30 августа правительство на закрытом заседании постановило, что в рамках подготовки к первичному публичному размещению (IPO) акций "airBaltic" основной капитал авиакомпании будет уменьшен на 571,293 млн евро. После сокращения капитал "airBaltic" составит 25,179 млн евро.

Как во вторник на пресс-конференции сообщил председатель совета авиакомпании Клавс Васкс, сумма, на которую будет уменьшен основной капитал "airBaltic", выглядит большой, но это не изменит стоимости компании. В ходе IPO для достижения всех целей и задач, поставленных в бизнес-плане "airBaltic", планируется привлечь до 300 млн евро.

Финансовый директор авиакомпании Витольд Яковлев пояснил, что уменьшение основного капитала - математический процесс, когда акции четырех категорий с разной номинальной стоимостью приравниваются к наименьшей номинальной стоимости, то есть к 10 центам. Он подчеркнул, что это не изменит процентную долю акционеров в капитале компании.

"Если бы номинальная стоимость акций была приравнена к более высокой цене, то изменилось бы процентное соотношение между акционерами - государству принадлежало бы не 98%, а около 94% акций, а миноритарный акционер получил бы большую долю и право на дивиденды", - пояснил Яковлев.

Исполнительный директор "airBaltic" Мартин Гаусс отметил, что за 29 лет государство вложило в компанию 526 млн евро, которые общественность считает "деньгами налогоплательщиков", и это справедливо, но в то же время "airBaltic" заплатила государству более 400 млн евро налогов.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс также отметил, что государство получает от "airBaltic" налоги, рабочие места и налаженное авиасообщение. "Если компания успешно проведет IPO, мы ожидаем, что предприятие будет прибыльным, и государство продолжит получать косвенные выгоды и финансовую выгоду", - сказал министр.

Как указал Бришкенс, в конце августа правительство единогласно поддержало предложенный "airBaltic" план, но в то же время выдвинуло ряд важных предварительных условий, в том числе о том, что государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию, или блокирующее меньшинство, и не может финансово участвовать в IPO, а также условие о том, что важно привлечь стратегического инвестора, переговоры с которым ведутся уже несколько месяцев.

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