Бывший капитан сборной Латвии по хоккею и главный тренер национальной команды Олег Знарок стал консультантом американского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Philadelphia Flyers ("Филадельфия Флайерс").

Philadelphia Flyers — профессиональный хоккейный клуб из Филадельфии, штат Пенсильвания, США. На сайте Flyers среди прочих членов хоккейного штаба значится и имя Знарка. По информации клуба, 61-летний Знарок будет консультантом по вопросам развития и скаутинга игроков из Европы.

В 1996 году легендарный гол Знарока помог Латвии вернуться в элиту чемпионата мира. Знарок был главным тренером сборной Латвии на пяти чемпионатах мира и одних Олимпийских играх, на которых команда одержала 12 побед и потерпела 23 поражения в 35 матчах.

В 2014 году, вскоре после аннексии Крыма Россией, Знарок стал главным тренером сборной России. И возглавлял её в течение четырёх лет, уйдя с поста после Олимпийских игр в Сочи.

Позднее он тренировал клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — петербургский "СКА" и московский "Спартак", но с 2021 года не руководил ни одной командой.

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