Государственное финансирование политических партий будет заморожено и в следующем году не увеличится, сообщила в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.

Партнеры по коалиции поддержали ее предложение приостановить индексацию финансирования партий, которое в настоящее время привязано к уровню минимальной зарплаты.

Как сообщалось, правительство работает над проектом госбюджета на 2025 год, а фискальное пространство является отрицательным, поэтому министерствам дано задание пересмотреть свои бюджеты. Ограничив расходы министерств, правительство надеется сэкономить 50 млн евро.

Также правительство одобрило ограничение прироста фонда зарплат в общественном секторе на 2025 год в пределах 2,6%.

В связи с мерами экономии в социальных сетях звучали призывы ограничить и прирост финансирования политических партий. По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в 2023 году 12 политическим партиям и их объединениям из госбюджета было выплачено 5,67 млн евро.

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