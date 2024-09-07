Намерение заморозить размер финансирования, выплачиваемого партиям из государственного бюджета, не создаст существенных рисков незаконного финансирования партий, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией ( KNAB).

Кроме того, это не увеличит зависимость партий, получающих финансирование из госбюджета, от частных пожертвований, уверены в KNAB.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня заявила, что государственное финансирование политических партий в следующем году расти не должно и будет заморожено.

Премьер отметила, что партнеры по коалиции поддержали ее предложение о приостановке индексации государственного финансирования, которое сейчас привязано к уровню минимальной зарплаты.

По информации KNAB, в 2023 году 12 политическим партиям или их объединениям из госбюджета было выплачено 5 675 351 евро.

Данные KNAB показывают, что государственное финансирование политических партий и их объединений в 2024 году составит в общей сложности уже 6,65 млн евро. Больше всего, или 1,12 млн евро, выделено "Новому Единству", 898 761 евро - Союзу зеленых и крестьян, 790 482 евро - "Объединенному списку", 752 007 евро - Национальному объединению. Примерно по 0,5 млн евро получат три партии - "За стабильность!", "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте", кроме того, среди получающих финансирование партий есть еще шесть политических сил, часть из которых не представлена ни в каких структурах власти и политическую деятельность ведет минимально.

Закон устанавливает, что финансирование из госбюджета выделяется политическим силам, за которых на последних выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей. Выделяемое финансирование связано с размером минимальной зарплаты, таким образом, его повышение означает также увеличение государственного финансирования партий. Планируется, что в 2025 году минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро, в 2026 году - до 780 евро, в 2027 году - до 820 евро, а в 2028 году - до 860 евро, что в соответствии с законом должно означать и регулярный рост финансирования, выплачиваемого партиям.

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