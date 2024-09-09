В понедельник, 9 сентября, временный поверенный в делах посольства России в понедельник прибыл в Министерство иностранных дел (МИД), и ему был выражен категорический протест Латвии в связи с тем, что в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае упал оснащенный взрывчаткой российский военный беспилотный летательный аппарат типа "Шахед", который залетел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.

Временному поверенному в делах России было предложено дать объяснения по поводу инцидента, сообщили агентству LETA в МИД. В ходе встречи российский представитель подтвердил, что проинформирует МИД России о сложившейся ситуации.

Латвийские власти продолжают углубленное расследование обстоятельств инцидента.

Как уже сообщалось, в субботу в Резекненском крае обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Потерпевший крушение в Гайгалавской волости Резекненского края российский дрон был был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed, сообщило сегодня руководство Национальных вооруженных сил (НВС).

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !