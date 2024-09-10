На этой неделе на участке улицы Гертрудес - от ул. Бривибас до ул. Кришьяна Барона начнутся работы по устранению дефектов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Чтобы не создавать лишних неудобств для жителей и предпринимателей улицы Гертрудес, работы будут проводиться на небольших участках и только в местах, где обнаружены дефекты. Завершить работы планируется до конца ноября.

В настоящее время участок улицы Гертрудес от улицы Бривибас до улицы Кришьяна Барона открыт для движения, но ранее реконструированный участок дороги всё ещё не сдан в эксплуатацию.

Работы по восстановлению покрытия улицы Гертрудес выполняла компания ReRe Vide. Однако, по информации самоуправления, работы были выполнены некачественно.

После завершения строительных работ были выявлены несколько дефектов, из-за которых улица не была принята в эксплуатацию.

Чтобы не создавать дополнительных неудобств для жителей улицы Гертрудес, местного бизнеса, а также пассажиров 1-го троллейбуса, улица была открыта для движения.

Выявленные на улице Гертрудес дефекты связаны с несоответствием требованиям строительных стандартов при укладке покрытия дороги и тротуара. Например, обнаружены неровности, проседания, некачественные стыки и др.

Допущенные строительной компанией ReRe Vide на улице Гертрудес дефекты будут исправлены компанией MRG Būve за 475 945 евро, согласно информации в системе электронных закупок.

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