Оппозиционное Национальное объединение призывает выразить недоверие министру сообщений Каспарсу Бришкенсу ("Прогрессивные"), считая, что он не справляется с управлением отраслью, принятием решений и их разъяснением, сообщает агентство LETA.

Нацобъединение указывает на, по их мнению, непоследовательные действия министра в отношении национальной авиакомпании airBaltic. По мнению оппозиционной политической силы, речь идет о попытки "скрыть от общества факт, что 571 миллион евро будет списан без возможности возврата государству средств, вложенных в авиакомпанию, которые фактически представляют собой деньги налогоплательщиков".

На этой неделе Бришкенс не явился объяснить свои решения на заседание Народно-хозяйственной комиссии Сейма, хотя изначально обещал присутствовать.

"Министр сообщений пытался ввести общество в заблуждение, сначала называя сокращение уставного капитала airBaltic бухгалтерским процессом и предоставив объяснения только тогда, когда общество начала выражать недовольство. Такую непоследовательную и не соответствующую принципам хорошего управления деятельность министра мы видим на каждом шагу", — отметил депутат Сейма Янис Витенбергс (Нацобъединение), прежде занимавший пост министра сообщения. По его мнению, за год было достаточно времени, чтобы сделать вывод, что Бришкенс не способен эффективно управлять отраслью.

В Нацобъединении также утверждают, что за год министр не смог предложить правительству четкое видение будущего проекта Rail Baltica, отсутствует и ответ на вопрос, будет ли железнодорожная линия проходить через Ригу.

Оппозиционная политическая сила также недовольна тем, что в начале сентября министр объявил о намерении прекратить закупку поездов на батареях, которая уже подходила к завершению. Это означает, что на маршрутах в Лиепаю, Валмиеру, Гулбене, Резекне и Даугавпилс пассажиры будут продолжать ездить на старых дизельных поездах, и у министра нет плана модернизации этих железнодорожных линий, заключает Нацобъединение.

Политическая сила считает, что министр сообщений не смог привлечь финансирование для поддержания и улучшения дорог, что означает, что состояние дорог Латвии не улучшится, а ухудшится.

С точки зрения Нациобъединения, "из-за политической безответственности и профессиональной неспособности министра сообщений" под угрозой оказывается дальнейшее экономическое развитие Латвии, а также существенно ухудшаются возможности жителей Латвии получать различные услуги.

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