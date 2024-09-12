Всего за один день на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" было собрано более 10 000 подписей против сокращения взносов во второй уровень пенсионной системы. План правительства, напомним, сократить такие взносы на почти 17%, то есть с 6% до 5% от брутто-зарплаты.

Сбор подписей был инициирован управляющей инвестициями компанией "Indexo". Сбор минимум 10 000 подписей уже позволяет подать инициативу на рассмотрение в Сейме.

Как уже сообщалось, Министерство финансов в начале сентябре предложило в целях компенсации сокращения бюджетных доходов, которое будет вызвано анонсированными изменениями в налогообложении рабочей силы, перенести 1% взносов накопительной пенсионной схемы (второй уровень) на первый уровень пенсионной системы (так называемая система солидарности).

"Indexo": Сколько пенсионных накоплений потеряют жители?

В инициативе "Indexo" подчеркивается, что недопустимо финансировать краткосрочные бюджетные расходы за счет пенсионных накоплений жителей.

По оценкам "Indexo", предполагаемое сокращение второго уровня пенсионного обеспечения снизит пенсионные накопления среднего заработка работника на 4000 евро через 10 лет. При выходе на пенсию спустя 30 лет такие налоговые изменения уменьшат пенсионные накопления на 40 000 евро, утверждает компания.

Член правления "Indexo" и управляющий активами Артурс Розе объясняет, что предложение правительства создает ложное впечатление, что сокращение пенсионных накоплений составляет всего один процентный пункт, что кажется незначительным.

"Но правда в том, что это сокращение будущих пенсионных накоплений на одну шестую часть от текущего уровня взносов. Мы считаем, что абсолютно неприемлемо исправлять бюджет за счет будущего благосостояния граждан. Развитие бюджета и экономики Латвии должно быть устойчивым, то есть с балансированными расходами и доходами сегодня, а не с расходованием накоплений на будущее," подчеркивает Розе.

Он указал на то, что 1% от брутто-зарплаты планируется "перекинуть" из 2-го пенсионного уровня в 1-й уровень - то есть, в систему солидарности (из уплаченных нынешними работниками налогов выплачивают пенсии нынешним пенсионерам.

Розе отметил, что число пенсионеров в Латвии растет, а работающих все меньше, и общее количество населения в Латвии сокращается. Без значительных изменений в возрасте выхода на пенсию или в порядке индексации пенсий 1-го уровня пенсионной системы, по его мнению, в долгосрочной перспективе выполнить обязательства в рамках 1-го уровня будет невозможно. Те же 6%, которые ежемесячно накапливаются во второй ступени пенсионного обеспечения, — это реальные деньги, которые принадлежат конкретному жителю и могут быть унаследованы, считает Розе.

Минфин: 1-й уровень стабильнее, жители только выиграют

Ранее министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), напротив, заявил, что перенос взносов из второго в первый пенсионный уровень не приведет к потерям жителей.

По словам Ашераденса, сейчас важнее снизить налоги на рабочую силу, что в будущем приведет и к увеличению пенсий.

Если взносы второго уровня могут также понести убытки и вложенный капитал может сократиться, как это в основном и происходило в последние годы, то государственный пенсионный капитал первого уровня ежегодно индексируется, имеет ограниченную минимальную индексацию и не может сокращаться, объяснил министр финансов. По словам министра, инвестиции в капитал первого уровня до сих пор были значительно более доходными, чем во втором уровне.

Ашераденс подчеркнул, что индивид ничего не теряет, поскольку эти перенесенные взносы будут учтены и рассчитаны в индивидуальном пенсионном капитале каждого жителя, что увеличит прогнозируемый размер будущей пенсии.

Министр добавил, что это решение будет иметь срок действия три или четыре года, после чего в контексте бюджета оно будет переоценено, и возможно возвращение к существующему уровню взносов во втором уровне.

Ашераденс также подчеркнул, что решение будет временным, вводится на три-четыре года. Затем возможно возвращение взносов во 2-й уровень пенсионной системы в прежнем объеме.

Как уже сообщалось, правительство предложило внедрить налоговую реформу уже с 1 января следующего года, повысив одновременно минимальную зарплату и ставки подоходного налога с жителей, а также ввести фиксированный необлагаемый минимум.

Минимальную зарплату планируется повышать в ближайшие несколько лет (в 2025 году она достигнет 740 евро, в 2026 году - 780 евро, в 2027 году - 820 евро и в 2028 году - 860 евро). Достигнута договоренность повышать фиксированный необлагаемый минимум (510 евро с 2025 года, 550 евро с 2026 года, 570 евро с 2027 года).

С 1 января 2025 года планируется при этом повысить ставки подоходного налога с жителей. При доходе до 150 300 евро в год, или 8 775 евро в месяц, ставка этого налога составит 25,5%, а свыше 105 300 евро - 33%.

Необлагаемый минимум пенсий будет повышен со следующего года с 500 до 650 евро.

В качестве компенсирующего механизма предусмотрен перенос одного процентного пункта взносов с пенсионного второго уровня на первый уровень пенсионной системы.

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