Компания ErgonomMy, представляющая на рынке Балтии уникальную эргономичную и ортопедическую офисную мебель Kulik System, член организации "Латвийское общество эргономики" этой осенью проводит акцию "Проверь свое рабочее место".

В рамках этого мероприятия сертифицированные эргономисты проведут бесплатный аудит и коррекцию офисных рабочих мест на латвийских предприятиях. Процесс включает в себя оценку текущих условий, выявление потенциальных рисков для здоровья и предложение практических решений для их устранения.

Идея кампании возникла в связи с тем, что обустройство рабочих мест в латвийской бизнес среде зачастую выполнено эргономически неверно. Согласно отчету Государственной инспекции труда за 2023 год, заболевания костно-мышечной системы составили 34 %, а компрессионные невропатии, включая синдром запястного канала, - 64 % от всех впервые подтвержденных профессиональных заболеваний. Это свидетельствует о том, что в Латвии работники подвергаются вынужденным рабочим позам, однообразным, монотонным движениям, физическим перегрузкам и другим эргономическим рискам.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2023 году заболевания позвоночника остаются одной из основных причин потери трудоспособности в странах Балтии. Боль в пояснице (LBP) занимает первое место среди причин инвалидности как в Латвии, так и в Литве и Эстонии. Исследования показывают, что до 25% взрослых могут испытывать боли в течение года, регистрируется около 4000 случаев на 100 000 человек​.

Эта проблема особенно выражена среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 60 лет. Большинство случаев заболевания имеют механическую природу и связаны с эргономически неверным планированием рабочего пространства. Потеря трудоспособности, затраты на лечение и выплаты больничных пособий являются экономически невыгодными как для сотрудников, так и для работодателей.

С 2006 года в Латвии действует "Латвийское общество эргономики" - научная организация, объединяющая специалистов по охране труда, руководителей предприятий, врачей-профпатологов, ученых, преподавателей вузов, студентов и других профессионалов и организации, заинтересованные в комфорте и благополучии сотрудников и эффективности работы.

Акция продлится до конца октября, для участия необходимо подать заявку на сайте: kulik-system.com/lv/lv/audit/ или ergonommy.eu

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