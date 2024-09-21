В пятницу, 20 сентября, мать забрала двух своих детей, больных дифтерией, из детской больницы вопреки рекомендациям врачей. В субботу утром оба родителя были задержаны, а дети возвращены в стационар, сообщили порталу Delfi Государственной полиции.

По данному факту начат уголовный процесс по части 2 статьи 141 Уголовного закона Латвии - о намеренном оставлении без помощи в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, лица, неспособного самостоятельно о себе позаботиться в силу малолетства, старости, болезни или бессилия, если виновный имел возможность оказать помощь пострадавшему и был обязан заботиться о нем либо если виновный сам поставил лицо в опасное для жизни положение.

По указанной статье виновным грозит наказание вплоть до реального лишения свободы на срок до двух лет.

Утром в субботу, 21 сентября, сотрудникам полиции удалось выяснить местонахождение детей.

Одновременно Сиротский суд решил лишить родителей права опеки над детьми, сообщили в суде.

Несовершеннолетние, в свою очередь, были доставлены в больницу, а их родители задержаны, пояснил порталу Delfi в полиции.

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