В пятницу, 20 сентября, вечером в эфире оператора Balticom несколько минут звучало обращение на русском языке. Это произошло из-за кибератаки на серверы провайдера-посредника, который находится за пределами Латвии, сообщил центр кибербезопасности Cert.lv, передает Lsm+.

Эксперт по кибербезопасности Cert.lv Карлис Свиланс рассказал в эфире Латвийского радио, что первоначальное расследование показало, что произошло вторжение на серверы провайдера контента. Это затронуло примерно 2% клиентов интерактивного телевидения Balticom.

Свиланс отметил, что это уже вторая подобная атака на того же провайдера, которая повлияла на контент Balticom. Можно сделать вывод, что этот посредник не предпринял меры, поэтому следует оценить его надежность.

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