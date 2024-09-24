Один из главных игроков в схеме теневого флота России, с помощью которой российская нефть по-прежнему транспортируется покупателям, готовым платить больше, чем максимальный лимит, установленный санкциями (60 долларов США за баррель) — это гражданин Латвии Алексей Халявин, сообщило агентство LETA со ссылкой на The Insider.

Гражданин Латвии помогает России обходить санкции на торговлю нефтью, сообщает "The Insider"

Один из главных игроков в схеме теневого флота России, с помощью которой российская нефть по-прежнему транспортируется покупателям, готовым платить больше, чем максимальный лимит, установленный санкциями (60 долларов США за баррель) — это гражданин Латвии Алексей Халявин, сообщило агентство LETA со ссылкой на "The Insider".

Два связанных с Халявиным предприятия купили нефть у российской корпорации 'Сургутнефтегаз' по цене, превышающей лимит, что уже принесло корпорации дополнительные 1,4 миллиарда долларов. Другие компании, связанные с Халявиным, управляли танкерами, которые транспортировали нефть из России в Индию и Китай, и один из танкеров, находившийся под его управлением, был обвинен израильскими властями в поставках нефти ливанской шиитской группировке "Хезболла" и иранскому подразделению Quds.

"The Insider" сообщает, что Халявин также связан с россиянином Михаилом Силантьевым, который возглавлял компанию 'Промсырьеимпорт'. Эта компания уже дважды подвергалась санкциям — за поставки топлива в Крым и за поставки нефти в Сирию.

Ценовой лимит — это мера, направленная на ограничение доходов российского бюджета от продажи сырой нефти, которая при этом не должна вызвать значительный рост цен на мировом рынке. Ценовой потолок запрещает западным компаниям обслуживать продажу российской нефти — предоставлять посреднические, транспортные и страховые услуги — если цена превышает 60 долларов США за баррель. Однако Россия продолжает получать необходимые для войны нефтяные доллары, так как посредники просто переписали свои компании на зарегистрированные в Дубае юридические лица и продолжили торговлю, как будто ничего не произошло. "The Insider" проанализировало данные этих юридических лиц и выяснило, что их руководство - граждане Европейского Союза.

Одним из крупнейших покупателей российской нефти, обходящих ценовые лимиты, оказался гражданин Латвии Халявин, с которым связаны три зарегистрированные в Дубае компании — "Black Pearl Energy Trading LLC", в которой он был владельцем и директором, а также связанные с ней компании "OGC Shipping LLC" и "Conmar Maritime". Первые две компании в 2023 году приобрели у "Сургутнефтегаз" около 38 миллионов баррелей нефти по средней цене 82 доллара США за баррель. С января по май 2024 года в таможенных документах была зарегистрирована только деятельность 'Black Pearl Energy Trading', которая, обходя санкции, приобрела более 20,6 миллиона баррелей нефти по средней цене 83,7 доллара США за баррель.

В результате "Сургутнефтегаз"получил примерно на 1,4 миллиарда долларов США больше доходов, чем он бы получил согласно ценовым лимитам. Общие ежегодные дополнительные доходы российского бюджета от продажи нефти, обходя установленный порог, оцениваются в 7-11 миллиардов долларов США, что является значительной суммой для поддержки войны Россией.

"The Insider" удалось выявить связь Халявина с компаниями, которые владеют и управляют танкерами, перевозящими нефть из России в порты Индии и Китая.

В интервью "YoungShip Cyprus" в 2022 году Халявин описал себя как генерального директора компании "Sparta Shipmanagement" и председателя совета директоров группы OGC, а также фактического бенефициара

"Sparta Shipmanagement" зарегистрирована на Кипре по тому же адресу, что и компания "Lagosmarine Ltd" оба предприятия сейчас управляются одним и тем же директором из Греции, который также упоминается как их номинальный владелец. Судя по общему адресу, "Lagosmarine" связана с группой фиктивных компаний, которым, согласно данным Международной морской организации, принадлежат танкеры "Clyde Noble", "Sagar Violet и "Caroline Bezengi". Согласно данным сайта 'marinetraffic.com', эти суда регулярно совершают рейсы между портами России — Приморском, Усть-Лугой и Козьмино — и портами Индии и Китая. Согласно таможенным документам, те же маршруты также использовались для транспортировки нефти, которая продавалась компаниям, связанным с Халявиным и базирующимся в Дубае.

Халявин на вопросы журналиста The Insider ответил: 'Я не понимаю суть этого заявления и позволю утверждать, что все свои действия я осуществляю в рамках международного права, включая соблюдение санкций. И ваши сообщения, при всем уважении, выглядят как провокация. Благодарю вас и желаю вам хорошего дня".

Как отмечает The Insider', существующие на Западе правовые нормы и механизмы достаточны для наказания граждан демократических стран, которые помогают обходить торговые эмбарго и санкции. В частности, 84-я статья Уголовного закона Латвии предусматривает уголовную ответственность за обход санкций, установленных государством или международными организациями.

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