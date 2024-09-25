Пяти украинским семьям, нашедшим убежище от ужасов войны в Украине в здании бывшего центра социального ухода в латвийском городе Балдоне, — расположенном в Кекавском крае, — вчера было выдано уведомление о расторжении договора аренды. Несмотря на то, что договор предусматривал возможность проживания в этом здании до окончания войны, на поиск нового жилья украинцам дали всего 40 дней.

В 2022 году часть бывшего центра социального ухода в Балдоне отремонтировали власти муниципалитета и передали украинским беженцам. С тех пор прошло два года, и вчера жильцы получили уведомление о расторжении договора аренды, так как самоуправление больше не может поддерживать здание в соответствии с требованиями.

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