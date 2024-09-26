Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

26 сентября на военном полигоне в Адажи в рамках всесторонних учений по государственной обороне Namejs 2024 участники - военные и гражданские службы - продемонстрировали сотрудничество между собой и боевые возможности. В ходе учений стреляли снайперы, летали вертолеты и были разыграны сценарии эвакуации раненых солдат. Портал Delfi взглянул на ход учений.

На учениях присутствовали премьер-министр Эвика Силиня, министр обороны Андрис Спрудс, другие министры, атташе и послы ряда стран НАТО. За учениями наблюдал и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-лейтенант Леонид Калныньш.

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