26 сентября на военном полигоне в Адажи в рамках всесторонних учений по государственной обороне Namejs 2024 участники - военные и гражданские службы - продемонстрировали сотрудничество между собой и боевые возможности. В ходе учений стреляли снайперы, летали вертолеты и были разыграны сценарии эвакуации раненых солдат. Портал Delfi взглянул на ход учений.
На учениях присутствовали премьер-министр Эвика Силиня, министр обороны Андрис Спрудс, другие министры, атташе и послы ряда стран НАТО. За учениями наблюдал и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-лейтенант Леонид Калныньш.
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