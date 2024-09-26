26 сентября на военном полигоне в Адажи в рамках всесторонних учений по государственной обороне Namejs 2024 участники - военные и гражданские службы - продемонстрировали сотрудничество между собой и боевые возможности. В ходе учений стреляли снайперы, летали вертолеты и были разыграны сценарии эвакуации раненых солдат. Портал Delfi взглянул на ход учений.