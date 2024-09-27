Управляющий блок российского дрона типа Shahed, упавшего в волости Гайгалавас Резекненского края, был уничтожен до того, как на него можно было воздействовать, заявил начальник Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс в интервью программе "Утренний панорама" LTV. В свою очередь, посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш ранее сказал, что есть определенные условия, при которых истребители Альянса могут применять оружие против дронов в рамках миссии мирного времени.

Воздействовать на управляющий блок дрона было нельзя

Отвечая на вопрос, могут ли устройства, находящиеся в распоряжении Государственной пограничной службы, противостоять дрону типа Shahed, Пуятс пояснил, что в данном конкретном случае управляющий блок был уничтожен. Таким образом, не было возможности воздействовать на управляющий блок дрона и взять его под контроль.

Тем временем устройства Государственной пограничной службы были приобретены с целью захвата операторов и дронов под свой контроль, что возможно только при исправном состоянии управляющего блока, пояснил Пуятс.

Он также сообщил, что Государственная пограничная служба получила информацию о вышеупомянутом случае с запозданием, а именно — когда дрон уже упал. "Мы не были вовлечены с того момента, как он вошел в воздушное пространство," признал Пуйятс.

Глава Государственной пограничной службы подчеркнул, что эта ситуация была обсуждена, и в нескольких случаях после инцидента была получена своевременная информация, когда возникали подозрения о воздушных судах, находящихся близко к границе Латвии.

Сбитый дрон – не снежинка, могут быть летальные последствия, считает посол Латвии в НАТО

"Нужно понимать, что сбитый в воздухе дрон - это не снежинки или осенние листья, которые упадут на землю. Это может иметь и летальные последствия. Это достаточно сложные вопросы, черного и белого тут не бывает", - заявил, в свою очередь, в передаче Латвийского телевидения Šodienas jautājums посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш, комментируя случай с российским дроном Shahed, упавшим 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края и тот факт, что в Латвии не были подняты в воздух истребители НАТО.

Неделю назад командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш сообщил Латвийскому телевидению, что 11 сентября в Латвию прибыл верховный командующий Воздушными силами в Европе. В ходе визита была достигнута договоренность сократить цепочку принятия решений по взлету истребителей для обеспечения противовоздушной обороны. "Это позволяет нам быть гораздо более эффективными. Также расширено использование небольшого контингента [НАТО] в Лиелварде", - сказал Калниньш.

Риекстиньш не стал комментировать слова Калниньша, отметив, что защита воздушного пространства является вопросом ответственности как каждого отдельного государства, так и совместной ответственности НАТО.

Он также напомнил, что миссии воздушного патрулирования, в том числе в странах Балтии, - это миссии мирного времени. "Это означает, что существуют определенные ограничения на то, что могут эти истребители, патрулирующие наше воздушное пространство... как они могут быть привлечены и тем более как они могут применять оружие. И только при определенных условиях они могут применять оружие против пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов", - сказал Риекстиньш. Только в тот момент, когда выяснено, что это за цель, может быть принято решение о том, что с ней делать.

Риекстиньш уточнил, что самолеты патрульной миссии в нашем воздушном пространстве могут применять военную силу против тех целей, которые им угрожают. "(То есть ), если есть нападение на эти самолёты или их базы. Или абсолютно точно верифицированные дроны, (..) но тогда при оценке того, сбивать ли его воздухе, вы рискуете тем, что обломки, которые упадут на землю, будут или нет представлять угрозу, и не лучше ли позволить ему лететь дальше", - сказал посол, добавив, что это решение принимает армия.

На вопрос, будут ли изменения в мышлении НАТО о том, как реагировать в таких ситуациях, посол Латвии в НАТО ответил, что воздушное пространство Латвии находится под ответственностью суверенной власти Латвии, мы не передавали его главнокомандующему силами НАТО.

"Если бы мы это сделали, мы должны понимать, что наше гражданское воздушное пространство было бы закрыто. И тогда нас не спрашивали бы, что и как делать", - сказал Риекстиньш. Это отличает ситуацию Латвии от Украины, которая находится в состоянии реальной войны с Россией.

Дрон упал в Латвии 7 сентября

Как уже сообщалось, 7 сентября в волости Гайгалавас Резекненского края упал российский дрон типа Shahed. Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, однако решение сбить дрон так и не было принято. Также не были подняты в воздух истребители НАТО, дислоцированные в Латвии,

что вызвало критику со стороны части общества. Когда дрон упал, была деактивирована его боеголовка, которая изначально не взорвалась.

После происшествия Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые в последнее время сталкивались с подобными инцидентами. Также начато расследование. Первые выводы могут быть известны в начале октября, сообщило Министерство обороны.

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