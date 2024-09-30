В следующем году будут изыскиваться возможности уменьшить расходы государственного управления на 5%, заявила в понедельник на заседании Национального совета трехстороннего сотрудничества (NTSP) премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в ответ на призыв Латвийской конфедерации работодателей (LDDK).

Силиня: "Это кризисное время и кризисный бюджет"

Также Силиня отметила, что в соответствии с призывом LDDK в следующем году будет работать над тем, чтобы несколько министерств реализовали меры по сокращению расходов, в том числе применили подход "нулевого бюджета".

Премьер-министр пояснила, что такое намерение было уже в этом году, но реализовать его удалось только Министерству климата и энергетики, так как это новое министерство. "Сразу это сделать невозможно," — сказала Силиня.

Она отметила, что будут рассматриваться и другие возможности для сокращения расходов.

Силиня сказала, что правительство не готово сокращать расходы на оборонную отрасль, но при этом будет следить за тем, как эти выделенные средства расходуются.

Кроме того, будут искаться возможности для сокращения числа советов в государственных обществах капитала, а также пересмотрены принципы их оплаты труда. Планируется также пересмотреть выплаты за командировки, возможно, будут отменены 30%-е надбавки за заграничные командировки. Премьер-министр также подчеркнула, что медицина будет постоянно в повестке дня правительства, и будут искаться возможности выделения дополнительных средств.

Силиня отметила, что "это кризисное время, и это кризисный бюджет". Премьер-министр пояснила, что этот кризис вызван войной в Украине, а также тем, что антиифляционные меры Европейского центрального банка (ЕЦБ) замедлили экономики Западной Европы, и поэтому в экспортных рынках Латвии наблюдается стагнация.

LDDK: прогнозы Минфина слишком оптимистичны

LDDK ранее сообщила, что в Латвии необходимо перейти на эффективное формирование государственного бюджета, ориентированное на достижение конкретных задач. LDDK отметила, что организация выступает за такой государственный бюджет на 2025 год, расходы которого будут нацелены на результаты и предусматривают конкретный минимальный порог для сокращения расходов в министерствах, их подведомственных учреждениях и других центральных органах управления.

Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите указал, что LDDK поддерживает цель, выдвинутую на заседании Кабинета министров 27 августа, ограничить расходы государственного управления, что в текущей ситуации является важной и необходимой мерой, при этом нужно уделять уделяя внимание стимулированию экономики через налоговую реформу и сокращению бюрократии.

"Приоритетом является необходимость перехода на эффективное формирование бюджета, ориентированное на достижение конкретных задач, чтобы способствовать быстрому росту экономики," — отметил президент LDDK Андрис Бите.

LDDK также указывает:

Во-первых, необходимо установить конкретный минимальный порог для сокращения общих расходов министерств, их подведомственных учреждений и других центральных органов управления. LDDK предлагает установить этот порог на уровне 5%, предусмотрев исключения для учреждений образования, социального обеспечения, а также отвечающих за безопасность и порядок. По мнению LDDK, таким образом сэкономленные средства необходимо в первую очередь направить на такие приоритеты как безопасность, в том числе внутреннюю и внешнюю, на военную индустрию, а также на реализацию других важных реформ, таких как налоговая реформа, изменения в регулировании больничных листов и завершение реформы финансирования образования. Все дополнительные бюджетные расходы должны быть обеспечены за счет экономии существующих расходов.

Во-вторых, важно, чтобы в основном регулировании были внесены изменения, касающиеся пособий для работающих родителей, которое планируется увеличить с 50% до 75% от присужденной родителям суммы пособия..

В-третьих, инвестиции должны позволять покрыть сокращение расходов, что можно было осуществить системные изменения, возвращающие экономику на путь роста.

LDDK предлагает постепенно - для трех министерств и их подведомственных учреждений - ежегодно реализовывать мероприятия по сокращению расходов, включая внедрение нулевого бюджета, пересмотр нормативных актов в министерствах для значительного уменьшения бюрократической нагрузки, а также подготовку необходимых изменений в нормативные акты и их представление в Кабинет министров. При этом, по замыслу работодателей, премьер должна обеспечить мониторинг выполнения задач и информировать Национальный совет по трехстороннему сотрудничеству о достигнутых результатах.

На заседании Совета Бите подчеркнул, что общая экономическая ситуация в мире не самая лучшая, и прогнозы Министерства финансов на ближайшие годы даже слишком оптимистичны.

Бите сказал, что правительство также должно подготовить резервный план на случай, если оптимистичные прогнозы не оправдаются. "Поэтому необходимо быстрее вносить коррективы. Чем быстрее мы начнем этот процесс, тем меньше корректив нужно будет вносить," — отметил он.

Кроме того, Бите подчеркнул, что невозможно будет брать больше денег из экономики, поэтому средства нужно будет искать внутри ресурсов государственного управления. "Мы тратим очень много для ненужного, неэффективно. Поэтому как минимум для трех министерств расходы должны снижаться каждый год, должен формироваться нулевой бюджет. Без этого процесса мы не обойдемся," — заявил он.

В свою очередь, министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) на заседании Совета выразил мнение, что уже в этом году все министры "в значительной степени создали нулевой бюджет, посмотрев, где можно сократить расходы".

Также Валайнис подчеркнул, что, в отличие от политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), Латвия в следующем году стимулирует экономический рост, а пересмотр налогов на рабочую силу приведет к дополнительному росту внутреннего валового продукта (ВВП) на 0,3%.

Чтобы выполнить пункт положения Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, который гласит, что заседания этого Совета должны проводиться не реже одного раза в два месяца, LDDK предлагает договориться о датах будущих заседаний. Это необходимо для того, чтобы сделать процесс социального диалога эффективным и прозрачным, а также чтобы социальные партнеры были вовлечены в рассмотрение проекта бюджета с соблюдением процедуры. В распоряжении о графике подготовки бюджета необходимо установить, что Совет рассматривает государственный бюджет до его утверждения в правительстве, а также в следующем году приоритетные мероприятия должны рассматриваться в рамках подкомитетов Совета указывает LDDK.

Госбюджет-2025: что планируется?

На заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству в понедельник, 30 сентября,

рассматривались актуальные вопросы государственного бюджета на следующий год.

В проекте бюджета предусмотрено дополнительное финансирование приоритетных мероприятий, связанных с государственной безопасностью, а также для обеспечения исполнения решений Конституционного суда и законов, для независимых учреждений и мероприятий, связанных с изменениями налоговой политики.

В целом планируется финансировать приоритеты на 2025 год в размере 474,4 миллиона евро, на 2026 год — 475,2 миллиона евро, на 2027 год — 487,8 миллиона евро и на 2028 год — 428,9 миллиона евро. Приоритетам государственной безопасности будет выделено 60% от общего финансирования приоритетных мероприятий на 2025 год.

Для самоуправлений ежегодно прогнозируется значительный рост бюджетных доходов, в том числе на 2025 год запланирован рост на 234,8 миллиона евро, или на 10,5% больше по сравнению с планом на 2024 год. В связи с изменениями налоговой политики в соответствии с решениями правительства самоуправлениям предлагается полностью компенсировать изменения в доходах от подоходного налога с жителей, предусмотрев дополнительную дотацию из государственного бюджета для выполнения автономных функций.

Совет рассмотрел прогнозы макроэкономических показателей, вопросы подготовки бюджета и бюджетного баланса.

Утвержденные в июне прогнозы макроэкономических показателей предполагают, что ВВП Латвии в сопоставимых ценах вырастет на 1,4% в 2024 году и на 2,9% в 2025 году, в то время как рост потребительских цен в 2024 году составит 1,2%, а в 2025 году — 2,2%.

В следующие три года экономический рост несколько замедлится, к 2028 году составив 2,3%, тогда как рост потребительских цен стабилизируется на уровне 2,5%.

В предложении по изменениям в налогообложении включено повышение минимальной зарплаты, введение фиксированного необлагаемого минимума с 2025 года и внедрение двухступенчатых ставок подоходного налога с жителей. Предложение увеличит чистые доходы или "зарплату на руки" примерно у 95% работающих, при этом наибольшее увеличение коснется людей с низкими зарплатами, отмечает министерство.

В то же время предлагается сократить взносы жителей во 2-й пенсионный уровень, переведя один процентный пункт взносов в 1-й пенсионный уровень, что потенциально уменьшит пенсионные капиталы.

Сейчас планируется, что в пакет сопутствующих законопроектов, связанных с бюджетом, будет включено 33 законопроекта.

Утверждение проекта государственного бюджета на 2025 год и бюджетной рамки на 2025, 2026 и 2027 годы в Кабинете министров запланировано на 14 октября этого года. В свою очередь, в Сейме пакет законопроектов бюджета на 2025 год планируется представить 15 октября.

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