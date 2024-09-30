Анатолий Блинов, который подозревается в организации нескольких нападений на соратников Алексея Навального по просьбе, предположительно, миллиардера Леонида Невзлина пытался через латвийские СМИ и подкуп журналистов организовать нападки на олигархов-конкурентов Невзлина. Об этом сообщает LSM-Plus со ссылкой на передачу de facto телеканала LTV.

Передача получила от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) фрагменты переписки между Блиновым и Невзлиным. Они свидетельствуют, что Невзлин (бывший член руководства российского нефтяного гиганта ЮКОС - ред.), через Блинова "сливал" информацию для публикаций на портале jauns.lv, принадлежащем издательству Rīgas viļņi. При этом одна негосударственная организация, основанная создателем сайта kompromat.lv Леонидом Якобсоном, в прошлом году получила финансирование от Фонда Невзлина в Литве.

В середине сентября 2024 года ФБК опубликовал расследование, основанное на переписке между Блиновым и Невзлиным. По этим материалам, проживающий сейчас в Израиле Невзлин организовал покушение на лидера ФБК Леонида Волкова в Вильнюсе, а также другие нападения на сторонников фонда Навального. Кроме того, Невзлин при помощи Блинова планировал своего рода диверсии против других бывших российских олигархов - например, Владимира Гусинского или гражданина Латвии Петра Авена.

Атака на Олега Дерипаску через jauns.lv?

По данным переписки, летом 2023 года Блинов пытался уговорить Невзлина стать участником связанного с недвижимостью в Испании бизнеса латвийского предпринимателя Петериса Шмидре. Блинов писал Невзлину, что у него вскоре ожидается онлайн-встреча "с женой Шмидре, которая владеет всей жёлтой прессой Латвии". Супруга Шмидре - Айя Шмидре - председатель правления издательского дома Rīgas Viļņi.

В начале сентября 2023 года Невзлин поинтересовался у Блинова, может ли кто-то разместить статью в Испании или Латвии так, "чтобы нас не видно было, но чтобы заметили", "про Гуся (Гусинский - ред), FBI и Дерипаску (находящийся под санкциями российский олигарх-миллиардер Олег Дерипаска, - ред.)".

Через две недели Блинов переслал свою переписку из Signal с Эдвином Ракицкисом. Так зовут руководителя новостного отдела портала jauns.lv, который входит в состав Rīgas Viļņi. Судя по переписке, они созваниваются, а позже журналист обещает, что "будет стараться написать про Дерипаску" и "найти правильный подход".

Затем Блинов попросил "1,5 тысячи" за работу журналиста, а публикация самой статьи, по его словам, будет бесплатной ("Статья (не платили), от супруги Шмидре - жест доброй воли")). 25 сентября 2023 года, Блинов отправил Невзлину ссылки на статьи портала jauns.lv на русском и латышском языках с комментарием – "Начало положено".

Ракицкис в телефонном разговоре с De facto подтвердил, что переписка подлинная. По его словам, в редакцию до этого поступило анонимное электронное письмо, которое и было использовано для публикации.

Петерис Шмидре в телефонном разговоре заявил, что Блинова не помнит, а с Невзлиным у него никаких дел не было. "Нет, ну, кто такой Невзлин я, конечно, знаю, но не в связи, так сказать, со мной. Также как Ходорковского и Жириновского приблизительно, так я его знаю", — сказал Петерис Шмидре.

Айя Шмидре в письменных ответах De facto утверждает, что Блинова не знает и никогда с ним не встречалась. "Этот анонимный источник я передала в редакцию, чтобы связались и провели первоначальное исследование, что является обычным действием работы СМИ. Насколько мне известно, журналист связался и подготовил статью по этой информации, которую можно было проверить. Если Блинов взял с Невзлина за это деньги – могу сказать только "поздравляю"", — сказала Айя Шмидре.

Атака на Петра Авена через kompromat.lv?

В середине ноября Невзлин сообщил Блинову, что "латвийские ребята" просили переслать новость, в которой первый раз появляются имена участников кампании Borjomi. В ней упоминается, что в прокуратуры Литвы и Латвии поданы заявления о нарушениях санкционного режима со стороны компании IDS Borjomi Europe (акционеры - Михаил Фридман и Петр Авен). В Литве заявление поступило от журналиста Леонида Якобсона, а в Латвии – от председателя правления ассоциации поддержки российских эмигрантов АРЭМ Димитрия Саввина.

В социальных сетях как владельца портала kompromat.lv Якобсона, так и только что получившего латвийское гражданство Саввина можно найти подтверждение, что такие заявления действительно были.

LTV отмечает, что гражданская инициатива Саввина выглядит скоординированной с Невзлиным или с каким-то из его сотрудников. Одно из сообщений Блинова Невзлину похоже на отчет по работе, в котором кто-то от первого лица рассказывает, что в четырёх видеороликах – двух на латышском, двух на русском – вызывает Авена на публичную дискуссию на латышском языке.

Основанное Саввиным и Якобсоном общество Bonum Publicum в прошлом году получило 22 тысячи евро в виде пожертвований от зарегистрированного в Литве фонда Cooperation for Democracy с оборотом в 1,7 миллионов евро в прошлом году. Его основателем, судя по информации с домашней страницы фонда, является Невзлин.

Саввин, прибывший в Латвию в 2015 году как политический беженец, позже выучил латышский язык и недавно натурализовался. Он уверяет, что выступает против Авена только потому, что считает его представителем пятой колонны, а также категорически отрицает коммуникацию с Невзлиным. О пожертвовании его фонда Саввин не знал, поскольку в объединении Bonum Publicum является всего лишь сотрудником, Якобсон же входит в правление.

Леонид Якобсон на вопросы De facto – как о пожертвованиях от фонда Невзлина, так и о совпадениях в деятельности Bonum Publicum и планах Невзлина – не ответил, сославшись на занятость по семейным обстоятельствам. Якобсон и Саввин сразу после выхода фильма ФБК о Невзлине в Facebook поспешили назвать его провокацией российских спецслужб и/или заказанной Авеном провокацией.

Основанный Невзлиным литовский фонд на электронное письмо De facto с вопросами о возможной коммуникации Невзлина с Якобсоном и Саввиным, а также о пожертвовании их обществу, ничего не ответил.

Невзлингейт: Сговор, поджог и нападения от Литвы до Аргентины Напомним, в расследовании ФБК со ссылкой на переписку между бывшим совладельцем компании ЮКОС Леонидом Невзлиным (проживает в Израиле) и Анатолием Блиновым (вероятно, проживает в Польше, бывший адвокат, в 2006 году был осужден в РФ за мошенничество, - ред.) в мессенджере Signal, говорится, что Невзлин заказал нападение на российского оппозиционера, одного из руководителей ФБК Леонида Волкова в Вильнюсе 12 марта этого года, но обещанные за него 250 тысяч долларов не заплатил. Нападавшие - двое польских граждан - и посредник - гражданин Беларуси - были в апреле задержаны в Польше и находятся под арестом. Переписку ФБК передал Андрей Матус, криминальный решала, связанный с ФСБ РФ, информатор финансируемого Михаилом Ходорковским расследовательского проекта "Досье". Он работал на Невзлина, по его словам, уже три года. По словам Матуса, Невзлин приказал ему отнять телефоны у Блинова и других участников сговора и уничтожить их, чтобы замести следы. Телефоны Матус отнял, но испугался, что после их уничтожения его убьют, и решил обнародовать переписку за деньги. В переписке упоминается, что Невзлин и Блинов сговаривались не только о нападении на Волкова, но и о его возможном похищении и доставке в РФ через Латвию по морю. Там же говорится об организации как минимум двух нападений - на директора ФБК Ивана Жданова в Швейцарии и жену экономиста Максима Миронова в Аргентине. ФБК утверждает, что Невзлин также заказал поджог бетонной копии ШИЗО, в котором сидел Алексей Навальный, установленной в Вильнюсе. Исполнитель этой хулиганской выходки арестован. По версии газеты Dienа, Блинова (его также называют "человек в Риге") поддерживал как минимум один бывший сотрудник Госполиции Латвии Дмитрий Челебий, известный в узких кругах как "серый банкир" и "решала". The Insider называет его "обнальщиком" и утверждает, что именно он является непосредственным организатором нападения на Леонида Волкова. Кроме того, судя по обнародованным скринам, Невзлин и Блинов обсуждали возможность подкупа должностных лиц в Латвии с целью возбудить уголовное дело против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. Сам Ашурков рассказал Delfi,что в марте этого года его допрашивали в Лондоне две высокопоставленных сотрудницы Госполиции Латвии и прокурор рижской прокуратуры. Опрос был связан с несостоявшейся покупкой особняка в Лондоне, который принадлежал признанному неплатежеспособным латвийскому банку PNB, ранее бывшего в собственности семьи живущего в Лондоне финансиста из России Григория Гусельникова. Подробнее читайте - Заказ на уголовное дело? и А причем тут фонд Навального? Delfi обратился за комментариями к Гусельникову и в Госполицию Латвии, но ответов пока не получил. Прокуратура Латвии заявила, что комментариев в связи с заявлениями ФБК давать не будет до оценки всех выдвинутых обвинений.

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