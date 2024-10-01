Депутат латвийского Сейма от партии коалиции "Прогрессивные" Эрвинс Лабановскис предложил разрешить голосование на муниципальных выборах с 16 лет, сообщили в агентству LETA в политической организации.

Голосование с 16 лет на муниципальных выборах уже введено в Эстонии, Шотландии, Уэльсе, а также в некоторых частях Германии и Швейцарии, отметил Лабановскис. Кроме того, голосование с 16 лет на всех выборах введено на Мальте и в Австрии.

Опыт Эстонии по внедрению правил голосования с 16 лет показывает, что это решение повысило активность молодежи на выборах, отметили в партии.

Участие молодых людей в демократических процессах в Латвии низкое, отметил депутат. По его мнению, это видно как в деятельности неправительственных организаций и партий, так и по активности на выборах, где особенно низкий уровень участия среди молодежи. Пример Эстонии, — где право голосовать на муниципальных выборах предоставлено с 16 лет, — показывает, что это эффективный способ вовлечения молодежи в жизнь общества, обосновывал предложение политик.

"Предоставив возможность 16-ти и 17-ти летним людям голосовать на муниципальных выборах, мы не только позволим им активнее участвовать в жизни общины, но и дадим стимул политическим силам учитывать нужды молодежи и активно с ней сотрудничать. Этот шаг будет способствовать развитию инклюзивной политической культуры, основанной на демократических ценностях в Латвии", — считает Лабановскис.

Голосование с 16 лет создаст привычку регулярно ходить на выборы, что необходимо для здоровой демократической культуры, утверждает депутат. В 16 лет молодежь способна анализировать политические предложения, но еще не уехала на учебу за пределы своего места жительства, считает он.

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