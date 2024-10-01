Для обеспечения оплаты труда педагогов самоуправлениям до конца года выделят 622 102 510 евро, что превышает запланированный бюджет, решило правительство во вторник, 1 октября..

Финансирование распределено в соответствии с информацией, введенной и утвержденной в Государственной информационной системе образования, относительно количества учащихся на 1 сентября. Рассчитанное финансирование на 5,49 миллиона евро больше, чем было утверждено в бюджете на этот год, так как увеличилось количество учащихся, поясняет Министерство образования и науки.

Необходимое дополнительное финансирование будет обеспечено из средств на непредвиденные случаи, а также путем соответствующих перераспределений бюджета.

Выделенную государственную целевую субсидию распределят на оплату труда педагогов муниципальных учебных учреждений. Выделенные средства обеспечивают минимальную месячную зарплату педагогам общего и профессионального образования, а также педагогам дополнительного образования — 1526 евро за нагрузку в 40 часов в неделю.

Большая часть выделенного финансирования, а именно 443,095 миллиона евро, предназначена для оплаты труда педагогов в муниципальных общеобразовательных школах, специальных и профессиональных учебных заведениях, а также для обязательных государственных социальных взносов.

75 354 091 евро будет направлено на оплату труда педагогов, работающих с детьми с пятилетнего возраста в муниципальных образовательных учреждениях, а также на обязательные государственные социальные взносы.

31 408 288 евро предусмотрено для частичной оплаты труда педагогов, работающих в муниципальных программах дополнительного образования, и для обязательных государственных социальных взносов.

72 244 710 евро будет направлено на оплату труда педагогов, работающих в специальных образовательных учреждениях и специальных дошкольных группах. Часть финансирования также пойдет на покрытие расходов на содержание учебных заведений.

Выделенные средства государственного бюджета также предназначены для поддержки перехода на обучение на латышском языке для учащихся, которые ранее обучались по программам на языках национальных меньшинств.

Кроме того, финансирование предусмотрено для учреждений дополнительного образования государственного значения и для выравнивания нагрузки на педагогов дополнительного образования.

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