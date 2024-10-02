До сих пор нет точных данных о том, на сколько жителей Риги хватит безопасных убежищ в случае стихийного бедствия или военной угрозы, заявил в интервью Латвийскому радио руководитель Рижского управления гражданской обороны и оперативной информации Гинтс Рейнсонс.

По его словам, теоретические расчеты показывают, что в рижских убежищах смогут разместиться чуть более 40 000 человек, но эти данные пока не полные, поскольку они основаны только на площади убежищ. На практике же необходимо проинспектировать конкретные объекты, чтобы определить практически используемую площадь, исключая котельные, вводы электричества и другие места, непригодные для временного размещения.

По словам Рейнсонса, в столице подходящими или частично подходящими являются убежища в 134 муниципальных объектах и 104 объектах госучреждений. На данный момент самоуправление сосредоточилось на приведении в порядок существующих убежищ.

Как сообщил представитель самоуправления, например, количество мест в убежищах домов социального ухода в три раза превышает число постояльцев, а в детском саду вместимость немного меньше, чем число всех воспитанников.

Учитывая неполные данные, Рейнсонс не смог ответить на вопрос о том, сколько в Риге убежищ, чтобы сказать, что в кризисной ситуации все смогут найти место для укрытия. Однако он отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы в убежищах можно было разместить не менее 100% жителей, поскольку в чрезвычайной ситуации количество людей может измениться.

"В случае угрозы государству, к нам бы обязательно приехали люди из других городов. Если бы был какой-то отток из Риги, кто-то все равно бы приехал. Поэтому нужно учитывать опыт Финляндии, где, по крайней мере, в Хельсинки вместимость убежищ составляет 113%", - заявил Рейнсонс.

Как сообщалось ранее, 2 октября столичное самоуправление начнет обозначать первые убежища, где люди смогут укрыться в случае стихийных бедствий и военной угрозы.

Первые указатели будут установлены в 10:00 в детском саду на улице Дзилнас, 20 в микрорайоне Дрейлини и на соседних жилых домах, где имеются подходящие подвальные помещения.

В сотрудничестве с государственными учреждениями в Риге продолжается работа по проверке пригодности помещений к обустройству убежищ. Знаки убежищ будут установлены у зданий, подвальные или подземные этажи которых Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) признала полностью или частично пригодными для этих целей.

Убежища должны располагаться недалеко от мест проживания людей, чтобы после получения сообщения об угрозе они могли как можно быстрее добраться до укрытия.

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