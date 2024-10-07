Рижский аэропорт рассматривает возможность расторжения договора со строительным предприятием ООО "Rere meistari" о реконструкции здания технических служб из-за неудовлетворительных темпов работ, сообщили агентству LETA в ГАО "Международный аэропорт "Рига"".

Как подчеркнули в аэропорту, через семь месяцев после первоначального срока окончания работ они выполнены всего на 56%.

Первоначальный срок окончания работ, согласно договору, был установлен 6 ноября 2023 года. Позже в договор были внесены изменения, согласно которым сдать объект нужно было 31 января 2024 года.

В аэропорту заявили, что были приняты все возможные меры для ускорения строительства объекта, в том числе проведены переговоры с владельцами "Rere" и субподрядчиками, заключены соглашения о прямых расчетах с подрядчиками.

Однако темпы строительства остаются неудовлетворительными, и аэропорт рассматривает возможность расторгнуть договор и потребовать штраф.

Как ранее сообщило Латвийское телевидение, проблемы с соблюдением сроков наблюдались и по ряду других строительных проектов, права на реализацию которых получили предприятия АО "Rere grupa".

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