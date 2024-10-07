Рижский аэропорт рассматривает возможность расторжения договора со строительным предприятием Rere meistari о реконструкции здания технических служб из-за неудовлетворительных темпов работ, сообщили агентству LETA в аэропорту.
Как подчеркнули в аэропорту, через семь месяцев после первоначального срока окончания работ они выполнены всего на 56%.
Первоначальный срок окончания работ, согласно договору, был установлен 6 ноября 2023 года. Позже в договор были внесены изменения, согласно которым сдать объект нужно было 31 января 2024 года.
В аэропорту заявили, что были приняты все возможные меры для ускорения строительства объекта, в том числе проведены переговоры с владельцами Rere и субподрядчиками, заключены соглашения о прямых расчетах с подрядчиками.
Однако темпы строительства остаются неудовлетворительными, и аэропорт рассматривает возможность расторгнуть договор и потребовать штраф.
Как ранее сообщило Латвийское телевидение, проблемы с соблюдением сроков наблюдались и по ряду других строительных проектов, права на реализацию которых получили предприятия АО Rere grupa.