Корабли, которые сейчас использует погранохрана, были построены более 40 лет назад. Новое патрульное судно поможет ей оперативно выполнять свои задачи не только в регионе Балтийского моря, но и участвовать в совместных проектах Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex). Кроме всего прочего, новый корабль позволит использовать беспилотные летательные аппараты вертикального взлета.