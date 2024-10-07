Государственная погранохрана 7 октября подписала договор о приобретении патрульного судна, сообщает агентство LETA. Корабль построит эстонская компания Baltic Workboats, общая сумма контракта составляет 6 360 370 евро.
Корабли, которые сейчас использует погранохрана, были построены более 40 лет назад. Новое патрульное судно поможет ей оперативно выполнять свои задачи не только в регионе Балтийского моря, но и участвовать в совместных проектах Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex). Кроме всего прочего, новый корабль позволит использовать беспилотные летательные аппараты вертикального взлета.
Большую часть проекта (4 770 277 евро) покрывают средства ЕС, остальное финансирование - из госбюджета. Проект планируется реализовать до 30 апреля 2025 года.