Депутат Сейма от "Прогрессивных", парламентский секретарь Министерства обороны Атис Швинка 5 октября принял участие в митинге памяти погибших палестинцев. Эти действия вызвали резкую реакцию в соцсетях: Латвия в конфликте на Ближнем Востоке официально находится на стороне Израиля.

Более того, митинг прошел за два дня до годовщины атаки группировки ХАМАС на Израиль, в результате которой погибло более тысячи мирных жителей. Организаторами митинга, в котором приняли участие около ста человек, стало движение "За свободную Палестину". При этом на мероприятии звучал слоган "От реки до моря Палестина будет свободной" - его используют сторонники уничтожения Израиля.

Швинка заявил LSM, что пришел почтить память погибших мирных жителей. "Я считаю, что мой моральный долг - нести человечность. Мне было бы трудно понять, что есть часть общества, которая радуется мертвым детям или женщинам, радуется смертям и отрубленным рукам и ногам. Мне было бы трудно это понять".

По запросу LSM+ действия Швинки прокомментировала пресс-служба премьера Эвики Силини: "Высшие должностные лица выражают единую поддержку Израилю. Действия парламентского секретаря Министерства обороны должен оценивать министр обороны".

"Ситуация на Ближнем Востоке действительно, мягко говоря, сложная и трагичная. И, конечно, именно поэтому самое важное в этой ситуации — показать, что жертвы среди мирного населения тоже являются трагедией. В целом это можно считать конструктивным шагом. Я не буду комментировать конкретные плакаты. Лишь еще раз подчеркну: думаю, что главное было показать жест — гражданское население гибнет", - заявил Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

7 октября, в годовщину атаки ХАМАС на Израиль, Атис Швинка посетил памятные мероприятия в Еврейской общине Латвии.

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