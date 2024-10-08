Fоtо: DELFI

Утром во вторник, 8 октября, Ригу охватил густой туман, свидетельствуют наблюдения портала Delfi.

Как сообщалось ранее, утром в Латвии местами образовался туман с видимостью 100-500 метров, который сохранится до полудня.

В связи с туманом объявлено желтое предупреждение, которое означает, что в некоторых местах туман очень густой и он можнт повлиять на повседневную деятельность на открытом воздухе. Может быть нарушено движение транспорта на дорогах, а также воздушное сообщение. Поэтому на поездки следует отводить дополнительное время. Также из-за тумана может ухудшиться качество воздуха, особенно в городах.

Осадков во вторник не ожидается, а температура воздуха составит +15 градусов.

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