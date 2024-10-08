Во вторник вечером в Риге на марш против сокращения взносов во второй пенсионный уровень собрались несколько десятков человек, сообщило агентство LETA.

Люди изначально собрались у здания Сейма, чтобы начать шествие к Кабинету министров.

Присутствующие держали в руках "вилы дьявола", а также плакаты с надписями: "правительство съедает наши деньги" и "пенсионер — не миллионер".

Организатор акции Янис Свемпс, который баллотировался в Европарламент от Новой консервативной партии (JKP), выразил надежду, что акция окажет долгосрочное влияние и в будущем всё больше людей будет участвовать и поддерживать идеи, озвученные на марше.

Он высказал мнение, что неприемлемо латать дыры в государственном бюджете за счёт будущих пенсий.

Свемпс считает, что это приведёт к уменьшению будущих пенсий, и это "точно не поможет сократить зарплаты в конвертах".

"Этим маневром правительство лишает будущих пенсионеров в среднем как минимум 10 000 евро из их пенсионного капитала," - уверен Свемпс.

После своей речи Свемпс опустил письмо в почтовый ящик здания правительства, в котором призвал власть отменить данное предложение.

Шествие сопровождали по меньшей мере 12 сотрудников полиции.

Neliels skaits cilvēku protestē pret valdībā akceptēto pensiju otrā līmeņa iemaksu samazināšanu



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Как сообщалось ранее, чтобы компенсировать снижение доходов бюджета из-за изменений в налогах на рабочую силу, планируется перенести один процентный пункт из накопительной пенсионной схемы (второго уровня) в первый уровень, таким образом направив на первый уровень 15%, а на второй — 5%.

Сегодня правительство поддержало необходимые для этого изменения в законе. Окончательное решение должен принять Сейм.

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