Во вторник вечером в Риге на марш против сокращения взносов во второй пенсионный уровень собрались несколько десятков человек, сообщило агентство LETA.
Люди изначально собрались у здания Сейма, чтобы начать шествие к Кабинету министров.
Присутствующие держали в руках "вилы дьявола", а также плакаты с надписями: "правительство съедает наши деньги" и "пенсионер — не миллионер".
Организатор акции Янис Свемпс, который баллотировался в Европарламент от Новой консервативной партии (JKP), выразил надежду, что акция окажет долгосрочное влияние и в будущем всё больше людей будет участвовать и поддерживать идеи, озвученные на марше.
Он высказал мнение, что неприемлемо латать дыры в государственном бюджете за счёт будущих пенсий.
Свемпс считает, что это приведёт к уменьшению будущих пенсий, и это "точно не поможет сократить зарплаты в конвертах".
"Этим маневром правительство лишает будущих пенсионеров в среднем как минимум 10 000 евро из их пенсионного капитала," - уверен Свемпс.
После своей речи Свемпс опустил письмо в почтовый ящик здания правительства, в котором призвал власть отменить данное предложение.
Шествие сопровождали по меньшей мере 12 сотрудников полиции.
Как сообщалось ранее, чтобы компенсировать снижение доходов бюджета из-за изменений в налогах на рабочую силу, планируется перенести один процентный пункт из накопительной пенсионной схемы (второго уровня) в первый уровень, таким образом направив на первый уровень 15%, а на второй — 5%.
Сегодня правительство поддержало необходимые для этого изменения в законе. Окончательное решение должен принять Сейм.