На конкурс по обеспечению общественного питания Сейму - на право открыть кафе или столовую в стенах парламента - подал заявку только один претендент. Однако возможность установки киосков самообслуживания в здании Сейма заинтересовала четырех предпринимателей, выяснило агентство LETA.

С тех пор как предыдущий поставщик услуг питания прекратил отношения с Сеймом, администрация парламента неоднократно приглашала новые компании подать заявки на оказание услуг общепита. На прошлой неделе завершился прием заявок на аренду в целях привлечения заинтересованных в предоставлении услуг питания в Сейме.

Было два отдельных конкурса на аренду помещений: один для предоставления услуг питания, другой — для установки киоска самообслуживания.

На конкурс откликнулись пять претендентов: один для оказания услуг питания и четыре для установки киоска самообслуживания по продаже продуктов.

Администрация Сейма рассмотрит и оценит полученные предложения, чтобы выбрать наиболее подходящее решение.

Как сообщалось ранее, сейчас столовая Сейма закрыта на неопределенный срок. Это связано с тем, что предыдущий арендатор не продлил договор аренды, и новый поставщик услуг до сих пор не подал заявку.

Ранее услуги питания в Сейме предоставляла компания SIA "MISE.VK".

По данным "Firmas.lv", оборот SIA "MISE.VK" в прошлом году составил 375 466 евро, а прибыль — 26 099 евро. Компания зарегистрирована в 2012 году, ее уставной капитал составляет 2800 евро. Владелицей компании является Ирина Шневеле.

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