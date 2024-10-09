9 октября этого года ушла из жизни актриса Латвийского Национального театра Расма Гарне, сообщили в театре. Художница была известна как по своим театральным ролям, так и участием в отечественных кинофильмах.

Согласно информации на сайте Национального театра, Расма Гарне родилась 26 марта 1941 года в Риге, окончила 3-ю Рижскую среднюю школу и, завершив обучение на театральном факультете Латвийской государственной консерватории, в 1963 году начала работать в Латвийском Национальном театре.

Актриса получила премию Альфреда Амтманиса-Бриедитиса за роль Марги Салины в пьесе Хария Гулбиса "Вевериши". Она также является лауреатом премии "Spēlmaņu nakts" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль Титубы в "Салемских ведьмах" Артура Миллера.

Дебютной ролью Расмы Гарне стала Лена в пьесе Гунара Приеде "Микс и Дзилна", которая была поставлена параллельно с дипломными спектаклями и обеспечила ей место в ансамбле Национального театра, а также на долгое время определила её амплуа — молодых, эмоциональных девушек и светлоликих влюбленных, говорится на сайте, посвящённом столетию Национального театра 100.teatris.lv.

Отмечается, что латышская ментальность актрисы особенно проявилась в постановках пьес латвийских драматургов, особенно Хария Гулбиса — она сыграла Инту в "Viena ugunīga kļava", Дайнувите в "Silta jauka ausainīte", Ингрид в "Жаворонках", Сандру в "Альберте", Стефанию в "Оливере", Астру в "Часы с кукушкой" Яниса Юркана, Агнесе в "Колибри" и Вельту в "Дудиевиня".

Она раскрывала мир героев Рудольфа Блауманиса — деловую хозяйку Мади в "Субботнем вечере", дерзкую, вдохновленную свободой Эду в "После первого митинга", суровую, измученную тяжёлым трудом за хозяйское имя Иеву в "Индрани", трагичную Ажу в "Пропавшем сыне".

Опыт актрисы, её темперамент и мастерство наиболее полно проявились в трагических ролях — Лены в "Временах землемеров", Понсии в "Доме Бернарды Альбы", миссис Дейли в "Водах луны", говорится на сайте "100.teatris.lv".

Расма Гарне также снялась в латвийских фильмах "Нас четверо" (1972), "Если бы не эта девчонка" (1980), "Блюз дождя" (1982), "Zītaru dzimta" (1989) и "Депрессия" (1991).

За вклад в театральное и киноискусство актриса в 2018 году была награждена Орденом Трёх Звёзд.

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