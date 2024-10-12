Молодые люди обеспокоены влиянием Службы государственной обороны (СГО) на уже начатый учебный процесс и объемом физической нагрузки во время службы, свидетельствуют результаты опроса Латвийского объединения студентов (LSA).

Большинство респондентов, или 72,6%, признали, что они не заинтересованы в прохождении службы. Эти молодые люди обеспокоены влиянием СГО на уже начатый учебный процесс, слишком интенсивной физической нагрузкой или проблемами со здоровьем. Они также признали, что не хотят участвовать в военных действиях и держать в руках оружие, а также быть в резерве латвийской армии после окончания службы.

В свою очередь, молодые люди, которые хотят служить, в основном встревожены своим уровнем физической подготовки и объемом физической нагрузки во время службы. Респондентов также беспокоит длительное отсутствие и влияние СГО на уже начатый учебный процесс. Молодые люди возрасте от 21 до 24 лет также беспокоят влиянием службы на психоэмоциональное здоровье.

Между тем, 7,2% опрошенных считают, что СГО должна быть скорее добровольной, а не обязательной. Лишь три студента убеждены, что служба должна быть обязательной. 6,8% не поддерживают идею обязательного призыва женщин.

В СГО могут быть призваны и те, кто начал учебу в университете или коледже. В о же время молодые люди считают, что это помешает полноценному приобретению знаний и навыков, так как год службы влияет на то, что уже было усвоено. Поэтому LSA предлаегает, чтобы СГО проводилась после окончания средней школы и до начала учебы в вузе. В случаях, когда призывники отбираются в обязательном порядке по принципу случайности, LSA призывает исключить из списка лиц, которые получают высшее или среднее образование.

Согласно результатам опроса, больше всего молодые люди проинформированы о трех из девяти видов поддержки: ежемесячной компенсации ежедневных расходов, питании и проживании в казармах и возможности получения бесплатного образования в государственных университетах или коледжах. Меньше всего студенты проинформированы о возможностях получения пособия по содержанию ребенка во время службы, а также об обязанности работодателя сохранить за призывником рабочее место.

LSA призывает оценить возможности введения дополнительных механизмов поддержки, которые способствовали бы интересу к СГО, уделяя особое внимание таким желаниям молодых людей, как страхование здоровья, погашение кредита на обучение, возможность сохранения рабочего места во время службы, бесплатные средства гигиены для женщин и другие формы поддержки.

Если молодой человек идет на службу добровольно, он получает ежемесячную компенсацию ежедневных расходов в размере 600 евро. Призванные в обязательном порядке получают по 300 евро. В то же время, по мнению респондентов, разница в оплате не пропорциональна и не покрывает расходы. LSA призывает увеличить размер ежемесчной компенсации, чтобы она не была ниже минимальной зарплаты в стране и менялась в соответствии с повышением минимальной месячной зарплаты.

Многие студенты не совсем понимают принцип альтернативной или гражданской службы для тех, кто не соответствует требованиям к военной службе, но все равно хочет поступить в СГО, используя имеющиеся навыки и знания.

В опросе приняли участие 514 респондентов, 439 из которых учатся или поступили в вуз в 2024/2025 учебном году, а 47 были выпускниками университетов. 12 опрошенных еще получают среднее образование, а еще 12 - окончили среднее образование, но не начали учебу в вузе. 22 участника опроса являются призывниками СГО или завершили службу.

На вопросы LSA ответили 236 мужчин, 253 женщины, а еще 25 человек предпочли не указывать свою гендерную принадлежность.

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