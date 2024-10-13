Об упавшем в Резекненском крае российском беспилотнике латвийская армия узнала от полиции, которой об этом сообщил местный житель, выяснила программа LTV De facto.

Оснащенный взрывчаткой беспилотник российского производства "Герань 2" типа "Шахед" залетел в Латвию утром 7 сентября. Он упал около 9.30, а в 9.57 по номеру 112 позвонил житель волости Гайгалавас по поводу неизвестного упавшего предмета.

Согласно информации, предоставленной МВД содержание телефонного разговора было следующим: "Сначала он услышал звук, похожий на звук мотоцикла, затем звук стал очень громким. Мужчина увидел на высоте 50 метров неизвестный объект без крыльев, длиной около трех метров, вытянутой формы. В момент падения объекта с обеих сторон был виден шлейф дыма, который быстро исчез. Объект упал где-то на лугу недалеко от адреса, указанного местным жителем".

Президенту Латвии Эдгару Ринкевичу о случившемся сообщил командующий вооруженными силами Леонид Калниньш около 12.00, то есть в тот момент, когда дрон уже упал.

Несколько источников программы подтвердили, что именно этот звонок на номер 112 был первой информацией о прилете российского дрона в Латвию. Его путь, насколько это было возможно, удалось проследить лишь постфактум, просмотрев записи радаров.

НВС Латвии контролировало ситуацию, но решения ни о сбитии этого дрона, ни о поднятии в воздух дежуривших в Латвии истребителей НАТО принято не было, что вызвало критику со стороны части общественности. При падении дрона не взорвавшаяся изначально боеголовка была деактивирована.

Как сообщалось, после инцидента 7 сентября, когда российский военный беспилотник влетел в воздушное пространство Латвии и разбился в волости Гайгалавас Резекненского края, оборонная сфера добилась конкретных улучшений на всех уровнях мониторинга воздушного пространства Латвии, а также разработала механизм более быстрого и точного оповещения населения и СМИ в ситуациях опасности, сообщили в Минобороны.

Во-первых, после инцидента возможности ПВО Латвии были усилены. Принято решение об отправке в Латгале мобильных боевых групп НВС, вооруженных обзорными радарами и зенитными ракетами ближнего действия. Это непрерывная операция с участием военнослужащих как профессиональной службы, так и службы национальной обороны, поясняют в Минобороны. Также разрабатываются и другие решения, которые смогут нейтрализовать дроны.

Во-вторых, восточная граница Латвии является частью внешней границы НАТО, поэтому ведется диалог для обеспечения более активного присутствия сил НАТО. Для миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии установлены более четкие процедуры, позволяющие немецким истребителям при необходимости уничтожать чужие беспилотники, вошедшие в воздушное пространство Латвии. Необходимость введения ротационной модели ПВО уже поднималась в форматах НАТО и Бухареста, сообщает Минобороны.

В-третьих, чтобы обеспечить быстрое и точное принятие решений в кризисных ситуациях, были усовершенствованы алгоритмы обмена информацией НВС и межведомственного сотрудничества, сокращающие цепочку принятия решений.

В случае возникновения угрозы СМИ будут оперативно уведомлены, а информация будет опубликована в официальных аккаунтах Минобороны и латвийской армии. Жители будут оповещаться с помощью мобильного приложения "112", а руководители местных органов власти будут информироваться региональными подразделениями Земессардзе.

Использование мобильного приложения для оповещения граждан является лишь временным решением, пока в Латвии не заработает система сотового вещания раннего оповещения, добавляют в Минобороны.

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