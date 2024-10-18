В ближайшие сутки в Латвии ожидается ясная погода, а температура воздуха ночью на востоке страны может опуститься до -4 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Осадков в ночь на субботу не ожидается, в восточных регионах может образоваться туман. Температура воздуха составит 0...+5 градусов, на востоке - 0...-4 градуса, в Риге - +4...+6 градусов.

В субботу днем также сохранится ясная погода, а воздух прогреется до +10...+14 градусов.

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