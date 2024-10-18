Столичное самоуправление в этом году начнет разработку технико-экономического обоснования проекта развития улицы 13 января и прилегающего пространства, чтобы обеспечить безопасное и комфортное передвижение в центре города для пешеходов, общественного транспорта и других участников движения, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Проект является продолжением проекта благоустройства в районе набережной генерала Радзиньша, который был реализован с целью интеграции инфраструктуры Rail Baltica в городскую среду.

Благоустройство и развитие территории, прилегающей к Рижскому центральному вокзалу, является следующим шагом к тому, чтобы сделать центр города, который ежедневно пересекают десятки тысяч людей, современным, удобным и безопасным для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

В районе улиц 13 января и Марияс планируется создать бульвар с аллеей деревьев, который продолжит бульварное кольцо вокруг Вецриги и сделает площадь Рижского центрального вокзала и соединения прилегающих к ней улиц привлекательной и безопасной средой и для рижан, и для туристов.

Одной из задач проекта станет улучшение инфраструктуры вокруг Центрального вокзала, автовокзала, Центрального рынка и Вецриги, создание эффективных транспортных узлов и удобного сообщения на общественном транспорте.

С учетом того, что проект предусматривает создание наземных пешеходных переходов, планируется найти полезное применение расположенным в этом районе подземным туннелям.

Территория проекта охватывает улицу 13 января и ее окрестности. Благоустроить открытое общественное пространство, улицы и транспортную инфраструктуру планируется на улице 13 января от набережной 11 ноября до улицы Эмилияс Беньяминяс, на улице Прагас до улицы Централтиргус, на улице Радио до соединения с улицей Кр. Барона, на бульваре Аспазияс до соединения с улицей Кр. Барона, на улице Марияс от бульвара Райня до улицы Сатеклес, на бульваре Райня до улицы Кр. Барона, на участке улицы Сатеклес от улицы Марияс до улицы Элизабетес, на участке улицы Марияс от улицы Меркеля до улицы Алфреда Калниня, на участке улицы Меркеля от улицы Марияс до улицы Кр. Барона.

Технико-экономическое обоснование планируется разработать до конца 2025 года, а затем будет организован конкурс эскизов и начнется проектирование. Начало строительных работ запланировано на 2028 год.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !