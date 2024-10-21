Согласно данным, доступным поставщику услуг каршеринга Bolt Drive, в Латвии аварии с участием арендованных автомобилей этой компании происходят примерно в 0,01% поездок.

Чтобы уменьшить количество потенциальных аварий, платформа Bolt Drive регулярно удаляет со своей платформы неосторожных водителей. С сентября 2022 года, когда компания Bolt начала предоставлять эту услугу в Латвии, из платформы Bolt Drive было исключено более тысячи пользователей.

Менеджер Bolt Drive в Латвии Эдвинс Кажокс утверждает, что аварии с участием автомобилей Bolt Drive в основном происходят из-за невнимательности, неправильной оценки обстановки и близлежащих препятствий, например, парковки автомобиля задним ходом или при перестроении.

Хотя процент аварий с участием каршеринговых автомобилей в целом остается постоянным на протяжении многих лет, серьезных ДТП, требующих списания автомобилей, становится все меньше.

"По сравнению с прошлым годом и увеличением модельного ряда автомобилей, количество поездок выросло примерно на 40%. При этом количество автомобилей, которые пришлось списать из-за поломок, в этом году сократилось примерно на 20%", - добавляет Кажокс.

Борьба с нарушителями скорости

Стратегия Bolt Drive включает в себя как профилактические меры, так и наказание проблемных и неосторожных водителей. За первое нарушение, например, превышение скорости, пользователю отправляется предупреждение. Если нарушения продолжаются, то применяются более строгие меры, что может привести к постоянной блокировке пользователя на платформе.

Кроме того в Bolt Drive ввели более строгие штрафы за превышение скорости для пользователей автомоблией - до 250 евро.

В целях быстрого и эффективного выявления и ограничения агрессивных водителей Bolt продолжает активное сотрудничество с Госполицией, обмениваясь информацией и организуя проверки, помогающие выявлять нарушителей ПДД и обучать пользователей использованию арендованных автомобилей.

Водители, виновные в авариях, пойманные за рулем в состоянии алкогольного или другого наркотического опьянения или позволившие третьим лицам использовать свой профиль, навсегда блокируются на платформе Bolt Drive.

Стоит отметить, что новые автомобили Bolt Drive оснащены дополнительными современными системами безопасности. Например, системой распознавания дорожных знаков, системой предупреждения о выходе из полосы движения, системой обнаружения столкновений и других. Автомобили также оснащены системой телеметрии, которая отслеживает манеру вождения пользователей каршеринга.

Что делать, если произошло ДТП с автомобилем Bolt Drive

Условия использования Bolt Drive, как и традиционный прокат автомобилей, предусматривают, что арендодатель несет ответственность за все, что происходит с автомобилем во время аренды.

В случае, если произошло ДТП или автомобиль был украден и за рулем оказалось постороннее лицо, компания предлагает пользователям действовать так же, как и с личным автомобилем – при необходимости предварительно обратиться в службу скорой медицинской помощи и полицию, а затем сфотографировать повреждения автомобиля и через приложение сообщить в службу поддержки клиентов о происшествии.

Если пользователь, попав в аварию по своей вине, будет действовать в соответствии с условиями использования Bolt Drive, ему придется покрыть убытки самориска в размере до 750 евро. Но если пользователь попал в аварию по вине третьего лица, то ему не придется платить самориск за убытки – все убытки будут покрыты страховкой третьего лица.

В случае, если пользователь стал причиной аварии из-за агрессивного стиля вождения, превышения скорости или алкогольного опьянения, водитель должен покрыть все расходы, связанные с ДТП, и будет дополнительно оштрафован на 2000 евро, а его профиль на платформе Bolt Drive блокируется без возможность когда-либо восстановить его.

Если же пользователь автомобиля станет причиной ДТП и не проинформирует об этом Bolt и соответствующие службы, покинув место происшествия, то на него выпишут штраф в размере до 3000 евро и он обязан будет возместить весь ущерб от аварии. В этом случае профиль пользователя на платформе тоже блокируется навсегда.

Компания напоминает, что с приближением зимы каждый пользователь должен убедиться в возможности управлять автомобилем в сложных погодных условиях, быть осторожным и по мере увеличения тормозного пути держаться на большем расстоянии от других транспортных средств во избежание аварий.

В настоящее время автомобили общего пользования Bolt Drive доступны клиентам в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Юрмале, Балтэзере, Адажи, Царникаве, Гарциеме, Саласпилсе, Кекаве, Баложи, Медемциеме, Яунмарупе, Вецаки, Икшкиле, Огре, Тукумсе, Вангажи, Гаркалне, Сигулде, Олайне, Елгаве и Балдоне.

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