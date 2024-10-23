Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) 21 октября этого года предложила прокуратуре начать уголовное преследование двух лиц за сбор секретных сведений с целью их передачи Российской Федерации, сообщили порталу Delfi в СГБ.

Дело против данных лиц было начато 2 мая этого года в соответствии с первой частью статьи 85 Уголовного закона, а именно за сбор секретных сведений с целью их передачи иностранному государству или иностранной организации напрямую, либо через посредника. В рамках уголовного дела спецслужба провела процессуальные действия в нескольких объектах в Риге и окрестностях.

Напомним, что в этом деле замешан уже обвинённый в шпионаже таксист Сергей Сидоров, а также мать молодого человека Александра Дубяго, сбежавшего в Россию, — Светлана. В деле, по которому уже судят Сидорова, скоро ожидается приговор, выяснил портал Delfi.

Согласно полученной в ходе расследования СГБ информации, указанные лица незаконно собирали и передавали Российской Федерации секретные сведения о других лицах, которые в Латвии подозреваются в шпионаже и находятся под арестом.

Одним из лиц, против которого служба предлагает начать уголовное преследование, является гражданин Латвии, ранее уже обвинённый в шпионаже в пользу России. Против второго лица у СГБ ранее не было других уголовных дел.

Оба подозреваемых лица в качестве меры пресечения арестованы.

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