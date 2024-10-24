Участники проходящего в Риге третьего парламентского саммита Международной Крымской платформы одобрили совместное заявление, призывающее усилить поддержку Украины. Саммит в Риге собрал парламентариев примерно из 50-ти стран.

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, участники саммита приняли совместное заявление, в котором выразили решимость предоставить Украине необходимую политическую, финансовую, военную и дипломатическую помощь для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границы, в которые также входит Крым.

В заявлении выражается поддержка "неотъемлемого права Украины на самооборону и освобождение ее территорий, которые Россия до сих пор оккупировала в ходе неспровоцированной, неоправданной и незаконной полномасштабной военной агрессии против Украины".

В заявлении парламентарии "отдают дань уважения жителям оккупированных территорий Украины за мужество, которое они демонстрируют в своем непоколебимом сопротивлении агрессору, несмотря на запугивание и угрозы со стороны оккупационной власти".

В заявлении также отмечается, что вооруженная агрессия России против Украины стала причиной бесчисленных нарушений международного права, в том числе прав человека и международного гуманитарного права.

Парламентарии подчеркивают, что "вывод всех российских войск с территории Украины, а также деоккупация и возвращение оккупированных в настоящее время территорий, в том числе Крыма и Севастополя, под украинский контроль является важнейшим условием прекращения войны России против Украины и установление справедливого и прочного мира в регионе".

На саммите осудили "проведение любых так называемых референдумов и выборов и создание парламентских органов на оккупированных в настоящее время территориях Украины, принудительное переселение и депортация жителей Украины, в том числе детей, на российскую территорию, преследование и дискриминация украинцев и крымских татар".

Также осуждается милитаризация Россией Крымского полуострова, которая угрожает безопасности и стабильности Черноморского и Приазовского регионов, негативно влияет на свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность, сказано в заявлении.

Участники саммита обещают "поддержать и реализовать Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского как единственный эффективный мирный план по восстановлению территориальной целостности Украины и гарантировать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине и регионе".

"Россия должна заплатить за ущерб и страдания, которые она причинила. Мы стремимся привлечь виновных к полной ответственности и помочь Украине получить компенсацию за ущерб и вред, причиненные ей в ходе российской агрессии", - сказано в заявлении участников саммита.

Страны также "обязуются поддерживать введение и дальнейшее усиление санкций против России, максимально способствовать освобождению политических заключенных и других гражданских лиц, лишенных свободы в условиях агрессии России против Украины, а также призывают к этому международные наблюдательные институты".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !