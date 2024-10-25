Поскольку существует риск того, что придется вернуть часть средств Евросоюза, полученных за построенную на набережной Генерала Радзиня велосипедную эстакаду с несуществующим мостом Rail Baltica, Рижская дума обратится в Министерство сообщения для решения этого вопроса, сообщил агентству LETA председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

Мэр Риги отметил, что Рижская дума благодаря полученному финансированию ЕС провела реставрационные работы на набережной Генерала Радзиня в установленные сроки и с хорошим качеством.

Поэтому, по мнению Кирсиса, со стороны Рижской думы было бы несправедливо возвращать средства за работы, которые Еврокомиссия могла бы оценить как незавершенные, поскольку эстакада велосипедной дорожки не будет функционировать по причинам, не зависящим от Рижской думы. Кирсис выразил мнение, что министерству сообщения следует подумать над решением этого волроса.

Кирсис также отметил, что работы по Rail Baltica велись в неправильном порядке: сначала следовало возвести мост через Даугаву, а только потом рядом с ним нужно было соорудить велосипедную эстакаду.

На вопрос, какая часть финансирования ЕС была использована именно при строительстве эстакады, Кирсис ответил, что стоимость эстакады составила примерно 600 000 евро.

Председатель временного правления SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) Эрикс Дилевс в интервью агентству LETA заявил, что причины несоединения велоcипедной эстакады с мостом в установленный срок должны быть понятны Рижскому самоуправлению.

Комментируя вопрос о том, можно ли построить мост Rail Baltic в течение пяти лет, Дилевс сообщил, что следующей весной будут завершены все конструкции первого пролета моста, при строительстве которого используются новые технологии и методы.

По словам Дилевса, "конструкция моста рассчитана на последовательное соединение со следующей конструкцией по мере его построения". Таким образом, одна сторона конструкции будет поддерживать другую, но, если не будет второй половины, конструкция может начать изгибаться. Соответственно, если в ближайшие годы на мост не найдутся деньги, то конструкцию придется дополнительно укреплять, пояснил Дильевс.

"Важно продолжить работы по строительству моста в ближайшие несколько лет, если будет хотя бы частичное финансирование. Нам нужно хотя бы минимально увидеть, что это за работы, чтобы не создавать риски для уже завершенных работ", - добавил он.

Текущая цена контракта Рижского центрального узла Rail Baltica составляет 565 миллионов евро без учета инфляции. Из них 24% стоимости контракта составляют работы по реконструкции здания вокзала, 30% - железнодорожная инфраструктура и сопутствующие работы для колеи 1435 мм, 23% - железнодорожная инфраструктура и работы для колеи 1520 мм, а еще 15% - мост через Даугаву. Контракт также включает в себя проектирование и надзор за строительством.

На данный момент привлеченное финансирование составляет около 293 миллионов евро.

Реконструкция набережной Генерала Радзиня была проведена ​​в рамках проекта интеграции железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги. Общий бюджет проекта планировался в размере 28 млн евро. Большую часть составило финансирование Фонда сплочения ЕС (23,8 млн евро), а дотации самоуправления и госбюджета составили 4,2 млн евро. При этом реальная стоимость объекта - чуть более 26 млн евро.

По данным последнего анализа затрат и выгод Rail Baltica, общие затраты на строительство железнодорожной линии в странах Балтии могут достичь 23,8 млрд евро, в том числе затраты первого этапа проекта - 15,3 млрд евроо, из них в Латвии - 6,4 млрд евро. В предыдущем анализе от 2017 года, предполагалось, что общая стоимость проекта составит 5,8 млрда евро.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши.

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