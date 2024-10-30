В среду, 30 октября, из-за срыва кворума Сейму не удалось принять решение о том, что законопроект "О государственном бюджете на 2025-й год и бюджетной рамке на 2025-й, 2026-й и 2027-й годы" будет рассматриваться в парламенте в срочном порядке. Не хватило одного голоса. "За" проголосовали только 49 депутатов при необходимой поддержке минимум в 50. Неясно, удастся ли сегодня принять бюджетный проект в первом чтении, как это предполагалось ранее.

По имеющей в распоряжении агентства LETA информации, на заседание не явились два депутата от премьерского "Нового Единства" - Ингрида Цирцене и Анна Ранцане.

Сейчас в заседании Сейма объявлен перерыв.

Сегодня парламент собирался рассмотреть и утвердить в первом концептуальном чтении как проект госбюджета-2025, так и все сопровождающие законопроекты, предусматривающие, в том числе, и налоговые изменения. Коалиция собиралась присвоить бюджетному пакету срочность, чтобы он был рассмотрен в двух, а не в трех чтении. Это-то и не удалось сделать из-за срыва кворума.

Напомним, что правящая коалиция опирается в Сейме на хрупкое большинство в 52 голоса. В состав коалиции входят 25 депутатов от премьерского "Нового Единства", 16 депутатов от Союза "зеленых" и крестьян, 9 - от "Прогрессивных". Суммарно это всего 50 голосов. Большинство коалиции обеспечивают два независимых депутата - Игорь Раев, ранее покинувший фракцию оппозиционного "Объединенного списка" и Олег Буров, также покинувший фракцию оппозиционной "Латвии на первом месте".

Срыв кворума означает, что в заседании приняли участие менее половины от всех депутатов Сейма. В этом случае парламент не имеет юридического права принимать решения.

Доходы консолидированного государственного бюджета в следующем году запланированы в размере 15,081 миллиарда евро, тогда как расходы составят 17,093 миллиарда евро.

По сравнению с бюджетом 2024 года, запланированные доходы государственного бюджета на 2025 год будут на 583,2 миллиона евро больше. Расходы государственного бюджета на 2025 год предусмотрены на 876,5 миллиона евро больше, чем в госбюджете этого года. Запланированные доходы основного бюджета составляют 10,2 миллиарда евро, а расходы — 12,7 миллиарда евро. В специальном бюджете доходы запланированы в размере 5,2 миллиарда евро, а расходы — 4,7 миллиарда евро.

Главный приоритет госбюджета-2025 - внутренняя и внешняя безопасность страны.

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