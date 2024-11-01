Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) к 18:30 сегодня уже выполнила 33 вызова, связанных с устранением последствий сильного ветра, сообщает агентство LETA со ссылкой на службу.

Больше всего вызовов зарегистрировано в Видземе — 11. В Рижском регионе поступило шесть вызовов, в Курземе — пять, в Земгале и Латгале — по четыре, а в самой Риге — три вызова. Информация по ещё десяти заявкам передана другим службам.

Чаще всего поступали сообщения о деревьях, упавших на проезжую часть. Например, в Приекульской волости, а также в Цесисском крае на дорогах упало несколько деревьев. В Риге на трёх жилых домах ветер повредил конструкции.

В пятницу западный ветер в Латвии усилится до 18-23 метров в секунду, а местами на побережье — до 30 метров в секунду, предупредили синоптики.

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