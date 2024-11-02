Пострадавшую надпись RĪGA на въезде в город со стороны Берги осмотрят в понедельник, 4 ноября, сообщили в Рижской думе. Сильный порыв ветра повалил букву G.

В ходе осмотра будет оценено состояние объекта и принято решение о необходимых ремонтных работах.

В целом Рижская дума до 8.00 часов утра субботы получила 25 заявок о нанесенных бурей повреждениях в столице.

Среди них - заявления, связанные со сломанными деревьями или ветками, например, одно дерево упало на частное здание. На Бривибас гатве металлическая конструкция упала на рельсы. В итоге трамвай 1-го маршрута в субботу утром курсирует на участке "Иманта"-"45.vidusskola"-"Иманта".

1.maršruta tramvajs kursē posmā "Imanta" - "45.vidusskola" - "Imanta". Jo Brīvības gatves/ Šmerļa krustojumā uz tramvaja kontakttīkla un sliedēm uzkritusi metāla konstrukcija. Atbildīgie dienesti jau strādā, lai tramvaja kustība tiktu atjaunota pēc iespējas ātrāk. pic.twitter.com/I6G2JbfH5b — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 2, 2024

Также были повалены металлические ограждения вокруг строительных площадок, сорван рекламный плакат, сбиты временные дорожные знаки и разбиты светофоры.

У Здания на улице Бривибас сорвало часть обшивки, а у здания на улице Хоспиталю - утеплитель. Вдоль этих домов натянуты оградительные ленты.

Уровень воды поднялся примерно на 70 сантиметров, и некоторые небольшие улицы вблизи водоемов были слегка затоплены. В результате повышения уровня воды затопило городской канал, и пешеходные мосты, лестницы и пирсы оказались под водой.

В настоящее время службы работают над устранением опасности, но работы по уборке города начнутся после окончания бури.

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