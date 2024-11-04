Резкая критика Трампом стран Евросоюза, которых он, будучи президентом, называл "нахлебниками на шее у США", имели свои положительные последствия — Европа начала увеличивать финансирование своей обороны, рассказал парламентский секретарь Министерства внутренних дел Латвии и депутат Игорь Раев в эфире Латвийского радио 4, цитирует LSM+.

Изменился за Трамп за минувшие 6 лет? "Нет, я так не думаю, — говорит Раев. — А вот что кардинально изменилось, так это глобальная внешнеполитическая ситуация. Повсеместно — от США до Грузии и Модовы — можно видеть резкую политическую поляризацию. Но все-таки я не верю, что приход Трампа к власти привел бы к таким радикальным переменам, как, например, выход США из НАТО".

В отличие от Трампа, Камала Харрис кажется эксперту более предсказуемым кандидатом, поскольку "представляет собой стопроцентный продукт Демократической партии". Пока она осторожничает, но в случае своего избрания продемонстрирует стремительные решительные действия, предсказывает Раев.

В любом случае, США остаются для Европы критически важным стратегическим партнером, и нам нужно поддерживать с ними связи вне зависимости от того, кто придет к власти в Белом доме, убежден депутат.

Раев считает, что Европа должна использовать ту же стратегию, что и Россия, которая везде ищет "щели", чтобы перетянуть на свою сторону тех, кто пока еще относится к ней нейтрально. Точно так же и Европа должна разговаривать со всеми нейтральными партнерами, чтобы переубедить их и склонить на свою сторону.

Политик высоко оценил усилия главы МИД Байбы Браже, заметив, что иногда "голоса маленьких стран звучат громче, потому что они ни с кем не разговаривают с позиции большого брата".

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