Из-за накопившихся долгов самоуправления в Резекне находится под угрозой регулярное обслуживание улиц, заявила глава временной администрации города Гуна Пуце во вторник, 5 ноября, на заседании Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям. Также временная администрация признала, что ощущает сопротивление на местах: сотрудники думы "считают месяцы" до очередных муниципальных выборов.

Напомним, что 20 июня Резекненская дума была распущена решением Сейма, причиной стало то, что при избранной власти город оказался в ситуации финансового кризиса. Сейчас городом - до очередных муниципальных выборов, которые состоятся в июне 2025 года - управляет временная администрация, назначенная Сеймом.

"Во всей красе" ситуация вскрылась недавно

На заседании комиссии Пуце признала, что, когда временная администрация начала работу в городе, финансовая ситуация была критической, и даже выделенный государством кредит в четыре миллиона евро не спас ситуацию. Финансовая ситуация по-прежнему остается волнообразной, поскольку "таблица обязательств была неполной".

Резекненское самоуправление все еще должно SIA "Arčers" за строительство рекреационного центра. Сумма вместе с штрафами составляет около полумиллиона евро, отметила Пуце. С компанией ведутся "конструктивные переговоры", чтобы распределить выплаты и продолжить их также в следующем году.

Пуце отметила, что сейчас также сложилась опасная ситуация с осуществлением основных функций самоуправления, поскольку накопились штрафы за работы по ежедневному обслуживанию улиц. "Во всей красе" ситуация вскрылась недавно, и в ответственном управлении начато служебное расследование. По словам руководителя временной администрации, остальным управлениям поручено представить предложения по внесению поправок в бюджет, также будет дана оценка запланированным закупкам и проектам, чтобы перенаправить средства на погашение этих штрафов.

"В целом можно сказать, что существовала практика откладывать решение проблем на более поздний срок," охарактеризовала стиль руководства распущенной думы Пуце, приводя в качестве примера, например, перенос счетов за прошлый год на оплату в этом году.

В свою очередь, член временной администрации Ивета Миетуле сказала, что, при работе над бюджетом на следующий год, не все управления муниципалитета готовы понять ситуацию, поэтому все еще есть сферы, где расходы необходимо оценить.

Миетуле выразила мнение, что в следующем году поступления от подоходного налога с жителей в самоуправлении прогнозируются на примерно миллион евро больше, но на фоне общих расходов это не так уж много.

Сопротивление на местах и ожидание выборов

"Ни жители, ни сотрудники не осознали серьезность ситуации," прокомментировал на заседании член временной администрации Янис Белковскис.

Он признал, что от части сотрудников муниципалитета исходит ощущение сопротивления работе временной администрации, к тому же они "считают месяцы", проведенные вместе с временной администрацией, и время, оставшееся до муниципальных выборов. Белковскис, который когда-то работал в руководстве временной администрации Рижского самоуправления, сказал, что иногда возникает ощущение, что нужно перейти на письменное общение, потому что, общаясь "на человеческом уровне", не всегда возможно решить вопросы.

"На лицах доброжелательность, но иногда возникает ощущение, что нас обводят вокруг деревьев с улыбкой на лице," прокомментировала Пуце.

Глава временной администрации Резекненского самоуправления также признала, что сотрудники муниципалитета ждут результатов выборов, так как от них также будут зависеть их возможности продолжать работать в думе.

Известно, что партия отстраненного от должности мэра Резекне Александра Барташевича намерена стартовать на выборах в альянсе с "Латвией на первом месте" Айнара Шлесерса.

На вопрос, могут ли по итогам выборов к власти в Резекне вернуться те же лица, Гуна Пуце ранее в интервью LETA ответила так: "Этого исключить нельзя, потому что я вижу, что они, как политики, работают, встречаются с жителями. Резекне не маленький городок, здесь много людей, и, например, на встречу с временной администрацией, скорее всего, приходит часть жителей, которые были недовольны сегодняшней ситуацией. Но я абсолютно уверена, что есть люди, которые поддерживают прежнее руководство, и я вижу, что работа с избирателями продолжается".

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