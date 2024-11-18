"Прогуливаясь вдоль побережья в Саулкрасты, я увидел это строение", — написал читатель портала Delfi, добавив что не может понять, для чего именно предназначен этот объект. Портал Delfi обратился в Саулкрастское краевое самоуправление, чтобы выяснить, что будет построено на месте старой спасательной станции.

Строительство привлекло внимание местных жителей и туристов еще весной прошлого года, говорится в сообщении муниципалитета Саулкрасты.

"Каждый, увидев, что ведутся строительные работы, интересуется, что за новое здание появится на месте старой спасательной станции? Какие версии слышны от местных жителей? Ресторан, частный дом с вертолетной площадкой, гостиница, паб, музей Саулкрасты? Также Саулкрастское краевое самоуправление получило вопрос от жителей о том, что строят владельцы земли. Чтобы внести ясность, ответ дала Саулкрастское строительное управление. Архитектор города Лига Пилсетниеце указала, что в Саулкрасты, на улице Айнaжa 35B, на месте старого здания будет построен новый серфинг-клуб", - раскрыло интригу самоуправление.

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