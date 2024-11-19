Новое депо для поездов в районе станции "Вагону парк" ("Вагонный парк") в Риге может быть построен за три-четыре года. Об этом агентству LETA сообщил председатель правления АОS "Pasažieru vilciens" Райтис Нешпорс.

Нешпорс пояснил, что сейчас в Министерство сообщения подан информационный доклад, предусматривающий реализацию первой фазы проекта строительства нового депо, а также модернизацию ремонтной базы "Засулаукс" на улице Кандавас для выполнения капитального ремонта новых электричек "Škoda".

Если доклад будет утвержден, проект будет реализован по модели "проектируй и строй". Это позволяет предположить, что строительство депо может быть завершено в течение трех-четырех лет.

Новое депо в первую очередь будет предназначено для обслуживания электричек. Существующее депо "Вагону паркс" было построено для старых поездов и не соответствует требованиям современных технологий. Например, старые электрички нельзя было ремонтировать в отапливаемых помещениях из-за риска повреждения электрооборудования, расположенного внизу поездов, тогда как для новых "Škoda" такие помещения необходимы, поскольку их электрооборудование находится на крыше.

Райтс Нешпорс также отметил, что хотя нынешнеее депо оборудовано для технического обслуживания, объем работ растет, и к 2030 году существующие помещения не смогут обеспечить полное обслуживание всех новых электричек "Škoda".

Нешпорс заявил, что первая фаза проекта необходима для поддержания подвижного состава. "Мы знаем, что в Эстонии и Литве закупаются новые поезда, в том числе электрички Škoda, для которых в будущем также потребуется выполнение ремонтных работ. Возможно, эстонская сторона рассмотрит вопрос о строительстве собственного депо, соответствующего требованиям обслуживания поездов Škoda, так как у них такого депо пока нет. Либо они могут захотеть арендовать эту услугу у нас", — отметил он.

Кроме того, Нешпорс упомянул, что ведутся переговоры о развитии проекта для обслуживания поездов железнодорожной линии Rail Baltica в будущем.

Сейчас существует ещё одно депо на улице Кандавас, предназначенное для ремонта дизельных поездов. "Это депо оборудовано отапливаемыми помещениями, но его расположение с точки зрения логистики неэффективно, так как для обслуживания электричек их нужно было бы перегонять через Даугаву. Кроме того, объем оборудования в этом депо недостаточен для обслуживания всех поездов Škoda", — пояснил Нешпорс.

В информационном докладе Министерства сообщения говорится, что необходимость строительства нового центра ремонта и обслуживания депо обусловлена износом существующей инфраструктуры, её несоответствием современным условиям работы, например, отсутствием отапливаемых помещений, а также риском того, что для Pasažieru vilciens будет чрезвычайно сложно обеспечить непрерывное обслуживание подвижного состава. Это может негативно сказаться на доступности железнодорожных перевозок.

Министерство сообщения подчеркивает, что без реализации первого этапа эксплуатация поездов Škoda в Латвии и обеспечение непрерывности перевозок будут значительно затруднены.

Общая стоимость первого этапа проекта оценивается в 21,2 миллиона евро, из которых 14 миллионов евро предоставляются в рамках решения правительства о долгосрочных обязательствах Министерства сообщения по реализации проекта новых электричек. Оставшиеся 7,3 миллиона евро Pasažieru vilciens намерено покрыть за счёт собственных средств, включая 3,6 миллиона евро, которые можно получить, отказавшись от выплаты дивидендов в государственный бюджет.

В докладе также описаны возможные меры для дальнейшего развития нового центра ремонта. Например, второй этап может включать интеграцию мощностей для капитального ремонта Škoda из базы "Засулаукс" в новое депо "Вагону паркс", при условии принятия соответствующего решения и наличия финансирования.

Третий этап предусматривает создание инфраструктуры для обслуживания и ремонта подвижного состава Rail Baltica в новом депо "Вагону паркс".

Министерство отмечает, что реализация второго и третьего этапов пока не планируется. Однако при определенных условиях, таких как положительный результат анализа затрат и выгод, может быть рассмотрено их осуществление.

Как уже сообщалось, в середине декабря 2023 года Pasažieru vilciens (PV) начал перевозку пассажиров на новых электричках, произведенных чешской компанией Škoda Vagonka. До этого поезда проходили длительные тесты и испытания на инфраструктуре латвийской железной дороги. Несмотря на это, в декабре прошлого года и в январе текущего года новые поезда регулярно сталкивались с различными неисправностями.

Первые два вагона новых электричек, произведённых Škoda Vagonka, были доставлены в Ригу в июне 2022 года. К концу сентября 2023 года в Латвию были доставлены все 32 новых электрички.

Каждый поезд состоит из четырех вагонов и имеет длину 109 метров. В поезде предусмотрены 436 сидячих мест и 454 стоячих.

Общая стоимость проекта составила 257,889 миллиона евро.

Pasažieru vilciens был создан в 2001 году, когда функции внутренних пассажирских перевозок были выделены из структуры компании Latvijas dzelzceļš. Ранее PV был на 100% дочерней компанией Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года стало государственным предприятием.

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