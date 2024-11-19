Единовременное кризисное пособие для украинских беженцев в Латвии в следующем году увеличится на 24-34 евро, сообщила представитель Министерства благосостояния Линда Лиепа на заседании комиссии Сейма по обороне и внутренним делам, информирует агентство LETA.

В настоящее время установлено, что муниципальная социальная служба назначает и выплачивает проживающим в Латвии гражданам Украины единовременное пособие в кризисной ситуации в размере 343 евро на взрослого человека и 240 евро на каждого ребенка.

Лиепа пояснилa, что это пособие установлено в постоянном размере в Законе о поддержке гражданского населения Украины, но по сути оно зависит от минимального медианного дохода, который меняется каждый год. Соответственно, каждый год Минблаг вносит предложения соответствующим образом изменить размер пособия. Министерство предлагает внести изменения, чтобы размер пособия для украинцев менялся автоматически.

Планируется, что в следующем году пособие для граждан Украины в Латвии составит 377 евро для взрослого и 264 евро для ребенка. Таким образом, пособие увеличится на 34 евро для взрослого и на 24 евро - для ребенка.

Представитель юридического бюро, а также глава комиссии Раймондс Бергманис на заседании выразил обеспокоенность, знают ли муниципалитеты об этих изменениях и будут ли им компенсированы дополнительные расходы. Лиепа заверила, что Минблаг компенсирует расходы, понесенные муниципалитетами на выплату этого пособия, как это делалось до сих пор.

Центральное статистическое управление публикует текущий медианный доход на своем сайте.

Комиссия поддержала соответствующие поправки в Закон о поддержке гражданского населения Украины в Латвии.

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