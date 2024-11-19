Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в окончательном чтении поддержала изменения в законе о поддержке украинских беженцев в Латвии, которые предусматривают продление господдержки украинцев еще на год. В следующем году весь запланированный объем на поддержку граждан Украины в Латвии составляет 65 миллионов евро., информирует агентство LETA.

Поправки в закон предусматривают продление сроков компенсации расходов на проживание жителей Украины, включая проживание и питание для уязвимых слоев населения, а также на возмещение расходов на приобретение лекарств или медицинских лекарств и изделий.

Чтобы снизить административную нагрузку как на граждан Украины, так и на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ), изменения предусматривают выдачу украинцам вида на жительство в Латвии сроком на три года вместо двух.

В настоящее время гражданам Украины выдается разрешение на временное проживание – удостоверение личности гражданина третьей страны – сроком на два года.

По данным МВД, на данный момент 15 838 граждан Украины имеют в Латвии активный статус временной защиты в Реестре физических лиц.

Аналогично, если срок действия проездного документа, выданного в Украине, истек, он будет считаться действительным в Латвии до 28 февраля 2026 года. В настоящее время закон устанавливает срок до конца февраля следующего года.

Изменения также предусматривают, что "несопровождаемые" украинские дети с семи лет будут иметь право на получение сертификата на обеспечение социальных гарантий. Ожидается, что такая поддержка будет продолжаться до 19 лет. По данным Министерства благосостояния, в настоящее время в Латвии проживают 229 таких детей.

Также изменения в законе предусматривают, что медицинский персонал - медицинские работники и фармацевты из Украины - после трех лет работы в Латвии должны будут подтверждать знание государственного языка на уровне В1.

Это требование будет распространяться в следующем году на 142 медиков, прибывших в Латвию в 2022 году, сообщили депутатам Сейма представители Минздрава. Разрешение на оказание краткосрочных профессиональных услуг в сфере лечения сейчас выдается гражданам Украины сроком на пять лет.

Кроме того, единовременное кризисное пособие для украинских беженцев в Латвии в следующем году увеличится на 24-34 евро, сообщила представитель Министерства благосостояния Линда Лиепа на заседании комиссии Сейма по обороне и внутренним делам.

В настоящее время установлено, что муниципальная социальная служба назначает и выплачивает проживающим в Латвии гражданам Украины единовременное пособие в кризисной ситуации в размере 343 евро на взрослого человека и 240 евро на каждого ребенка.

Лиепа пояснилa, что это пособие установлено в постоянном размере в Законе о поддержке гражданского населения Украины, но по сути оно зависит от минимального медианного дохода, который меняется каждый год. Соответственно, каждый год Минблаг вносит предложения соответствующим образом изменить размер пособия. Министерство предлагает внести изменения, чтобы размер пособия для украинцев менялся автоматически.

Планируется, что в следующем году пособие для граждан Украины в Латвии составит 377 евро для взрослого и 264 евро для ребенка. Таким образом, пособие увеличится на 34 евро для взрослого и на 24 евро - для ребенка.

Представитель юридического бюро, а также глава комиссии Раймондс Бергманис на заседании выразил обеспокоенность, знают ли муниципалитеты об этих изменениях и будут ли им компенсированы дополнительные расходы. Лиепа заверила, что Минблаг компенсирует расходы, понесенные муниципалитетами на выплату этого пособия, как это делалось до сих пор.

Центральное статистическое управление публикует текущий медианный доход на своем сайте.

Комиссия поддержала соответствующие поправки в Закон о поддержке гражданского населения Украины в Латвии.

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