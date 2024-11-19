Отныне Национальная служба здравоохранения (NVD) сможет заключать договор на помощь при родах, оказываемую акушеркой, в том числе определять, что акушерка является специалистом прямого доступа – для ее визита больше не потребуется направление от семейного врача. Такое решение правительство Латвии приняло 19 ноября.

Акушерскую помощь во время беременности и в послеродовом периоде в основном оказывают гинеколог или акушер. А при физиологически развивающейся беременности эту помощь может оказать в полном объеме акушерка, привлекая ресурсы врача только в более сложных с медицинской точки зрения случаях. Например, в случае беременности высокого риска, поясняет Министерство здравоохранения.

В обязанности акушерки входит: диагностика беременности, ведение физиологической беременности, определение и проводение необходимых обследований в соответствии со своей компетенцией, выявление перинатальных рисков как для матери, так и для плода, а также оценка самочувствия плода.

Также акушерка оценивает состояние матери и ребенка в послеродовом периоде, выявляет послеродовые риски, планирует и осуществляет уход, а также консультирует и практически обучает мать вопросам самообслуживания и ухода за ребенком, чтобы мать могла обеспечить оптимальное развитие новорожденного ребенка.

Одновременно акушерка предоставляет информацию и проводит просветительскую работу по вопросам планирования семьи и контрацепции, беременности, родов и послеродового периода, грудного вскармливания, сексуального и репродуктивного здоровья и ухода за детьми.

Минздрав надеется, что расширени роли акушерки в физиологической беременности и послеродовом уходе будет способствовать оказанию медицинской помощи, ориентированной на пациента, и более благоприятному течению беременности, меньшее беспокойство у женщины в послеродовом периоде, своевременное лечение психоэмоциональных проблем, распознавание и дача рекомендаций, более успешное и продолжительное кормление грудью, а также другие важные аспекты, которые могут повлиять на физическое, психическое и эмоциональное здоровье матери и ребенка.

Как поясняют в министерстве, пациентоориентированная помощь характеризуется взаимоположительными отношениями, которые увеличивают положительный опыт беременности и родов, а также улучшение показателей качества акушерской помощи, таких как количество кесаревых сечений.

С учетом опыта других стран ожидается, что более широкое вовлечение акушерок в оказание дородовой и послеродовой помощи позволит снизить заболеваемость и смертность матерей и новорожденных и предотвратить ненужное медицинское вмешательство.

Кроме того, 19 ноября правительство Латвии расширило скрининг новорожденных детей, включив в него еще 15 редких метаболических заболеваний, ранее не представленных в скрининг.

Теперь, помимо существующих восьми заболеваний, новорожденных детей будут проверять также на 15 различных заболеваний обмена веществ, сообщает Минздрав.

Ожидается, что скрининговый материал, взятый у новорожденного в родильном отделении медицинского учреждения, в течение двух рабочих дней будет доставлен для исследования в лабораторию Детской клинической университетской больницы (BKUS).

Расширенный скрининг метаболических заболеваний у новорожденных позволяет на ранней стадии диагностировать редкие заболевания, открывая тем самым возможность проведения специфического лечения детей.

В описание процесса скрининга галактоземии внесены коррективы, предусматривающие определение активности фермента GALT для всех новорожденных, у которых скрининговая проба была взята до 48-часового возраста, а также для недоношенных детей и новорожденных, получивших переливание крови и парентеральное питание.

Редкое заболевание – это заболевание, которым страдает менее одного человека из 2000. В настоящее время число редких заболеваний, выявленных в ЕС, составляет более 6000, а у 6-8% населения редкое заболевание развивается в течение жизни.

Хотя каждое отдельное редкое заболевание имеет низкую распространенность, в общей сложности им страдают от 27 до 36 миллионов человек в ЕС.

За счет увеличения количества оплачиваемых из государственного бюджета лабораторных исследований для больных с редкими заболеваниями постепенно расширяется обследование новорожденных. В настоящее время согласно нормативам проводится обследование новорожденных на восемь наследственных заболеваний - фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, врожденный гиперплазия надпочечников, галактоземия, муковисцидоз, дефицит биотинидаз, тяжелый комбинированный иммунодефицит и спинальная мышечная атрофия.

Расширенный скрининг новорожденных на шесть заболеваний стартовал 1 июля 2019 года и был дополнен еще двумя заболеваниями в апреле прошлого года.

Все заболевания, подлежащие включению в скрининг, являются серьезными, а раннее лечение значительно улучшает прогноз пациента, отмечают в министерстве.

На данный момент нет достаточных данных для точного прогнозирования частоты этих заболеваний в Латвии, поскольку пациенты умирали без точного диагноза метаболических нарушений или в случае дефицита B12 у матери.

По опубликованным в Эстонии данным, дефицит витамина B12 у матери был диагностирован у одного из 2958 младенцев, что позволило избежать неврологических симптомов до их появления. Это может свидетельствовать о том, что в Латвии можно диагностировать примерно 6-7 новорожденных, если считать это заболевание.

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