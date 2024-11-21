Срок полномочий нынешнего командующего Национальными вооруженными силами Леонида Калниньша истекает в начале следующего года. В четверг, 21 ноября, президент Латвии Эдгар Ринкевич выдвинул на утверждение в Сейм кандидатуру нового командующего - командира "Земессардзе", бригадного генерала Каспарса Пуданса.
"На основании 1-й части 14-й статьи Закона "О Национальных вооруженных силах" я отправил в Сейм предложение об утверждении в должности командира Национальными вооруженными силами командира "Земессардзе", бригадного генерала Каспарса Пуданса", - говорится в сообщения президента страны в соцсетях.
"Оценивая профессиональный опыт, образование и квалификацию генерала Пуданса, а также его навыки и способность к сотрудничеству, продемонстрированные на посту командира "Земессардзе", я считаю его кандидатуру подходящей для должности командующего Национальными вооружёнными силами," - подчеркнул президент.
Ринкевич отметил, что ожидает от будущего командующего НВС четких и эффективных действий по укреплению обороны государства.
"Для достижения этой цели важно совершенствовать наши сдерживающие и оборонительные способности на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве, мотивируя каждого солдата, поддерживая жителей, развивая технологии и работая плечом к плечу с союзниками по НАТО," заявил Ринкевич.
Ранее агентство LETA сообщало, что в соответствии с процедурой министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") предложил президенты четыре кандидатуры, из которых в финале осталось двое.
Программа "de facto" Латвийского телевидения ранее сообщала, что на должность рассматриваются Пуданc и бригадный генерал, начальник Объединённого штаба Георгс Керлинc.
Срок полномочий нынешнего командующего НВС Леонида Калниня истекает в январе 2025 года. Командующий НВС утверждается на пост сроком на четыре года и освобождается от должности Сеймом по предложению президента страны.
Что известно о Каспаре Пудансе?
Каспарс Пуданс родился в 1976 году. Бригадный генерал получил образование в Балтийском колледже обороны в Эстонии, в Военной академии во Франции и в Латвийской академии национальной обороны.
В НВС Пуданс служит с 1996 года, в 2018 году стал командиром 1-й Рижской бригады "Земессардзе".
21 февраля 2023 года Пуданс был утвержден в должности командира "Земессардзе" вместо Эгилса Лещинскиса, исполнявшего эти обязанности с 2019 года. Лещинскис занял пост заместителя начальника Объединенного штаба НВС.
Генеральское звание, открывающее путь к должности командующего НВС, Пудансу было присвоено в прошлом году. 4 декабря 2023 года президент Эдгар Ринкевич на торжественной церемонии в Рижском замке вручил знаки звания бригадного генерала и саблю командиру "Земессардзе" Каспарсу Пудансу.
Пуданс принимал участие в международной операции в Афганистане и исполнял обязанности военного представителя в военной миссии Латвии при НАТО и Европейском Союзе в Брюсселе.
18 ноября прошлого года Каспарс Пуданс командовал военным парадом в честь Дня независимости Латвии.