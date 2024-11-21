Срок полномочий нынешнего командующего Национальными вооруженными силами Леонида Калниньша истекает в начале следующего года. В четверг, 21 ноября, президент Латвии Эдгар Ринкевич выдвинул на утверждение в Сейм кандидатуру нового командующего - командира "Земессардзе", бригадного генерала Каспарса Пуданса.

"На основании 1-й части 14-й статьи Закона "О Национальных вооруженных силах" я отправил в Сейм предложение об утверждении в должности командира Национальными вооруженными силами командира "Земессардзе", бригадного генерала Каспарса Пуданса", - говорится в сообщения президента страны в соцсетях.

"Оценивая профессиональный опыт, образование и квалификацию генерала Пуданса, а также его навыки и способность к сотрудничеству, продемонстрированные на посту командира "Земессардзе", я считаю его кандидатуру подходящей для должности командующего Национальными вооружёнными силами," - подчеркнул президент.

Ринкевич отметил, что ожидает от будущего командующего НВС четких и эффективных действий по укреплению обороны государства.

"Для достижения этой цели важно совершенствовать наши сдерживающие и оборонительные способности на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве, мотивируя каждого солдата, поддерживая жителей, развивая технологии и работая плечом к плечу с союзниками по НАТО," заявил Ринкевич.

Pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku likuma 14.panta 1.daļu, esmu nosūtījis Saeimai priekšlikumu par Zemessardzes komandiera, brigādes ģenerāļa Kaspara Pudāna apstiprināšanu Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. pic.twitter.com/Lt6brDO8zT — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 21, 2024

Ранее агентство LETA сообщало, что в соответствии с процедурой министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") предложил президенты четыре кандидатуры, из которых в финале осталось двое.

Программа "de facto" Латвийского телевидения ранее сообщала, что на должность рассматриваются Пуданc и бригадный генерал, начальник Объединённого штаба Георгс Керлинc.

Срок полномочий нынешнего командующего НВС Леонида Калниня истекает в январе 2025 года. Командующий НВС утверждается на пост сроком на четыре года и освобождается от должности Сеймом по предложению президента страны.

Что известно о Каспаре Пудансе?

Каспарс Пуданс родился в 1976 году. Бригадный генерал получил образование в Балтийском колледже обороны в Эстонии, в Военной академии во Франции и в Латвийской академии национальной обороны.

В НВС Пуданс служит с 1996 года, в 2018 году стал командиром 1-й Рижской бригады "Земессардзе".

21 февраля 2023 года Пуданс был утвержден в должности командира "Земессардзе" вместо Эгилса Лещинскиса, исполнявшего эти обязанности с 2019 года. Лещинскис занял пост заместителя начальника Объединенного штаба НВС.

Генеральское звание, открывающее путь к должности командующего НВС, Пудансу было присвоено в прошлом году. 4 декабря 2023 года президент Эдгар Ринкевич на торжественной церемонии в Рижском замке вручил знаки звания бригадного генерала и саблю командиру "Земессардзе" Каспарсу Пудансу.

Пуданс принимал участие в международной операции в Афганистане и исполнял обязанности военного представителя в военной миссии Латвии при НАТО и Европейском Союзе в Брюсселе.

18 ноября прошлого года Каспарс Пуданс командовал военным парадом в честь Дня независимости Латвии.

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